La quarta box di Romanzi.it racconta Edizioni e/o

È uscita la nuova mystery box della startup veneziana che racconta le case editrici indipendenti



Esistono case editrici indipendenti che nel tempo hanno saputo evolversi e perseverare fino a conquistarsi, romanzo dopo romanzo, un posto tra i grandi protagonisti dell’editoria internazionale.

È questo il caso di Edizioni e/o, fondata a Roma nel 1979 da Sandro Ferri e Sandra Ozzola, in quello che al tempo era il loro appartamento-ufficio nel quartiere di Monte Sacro. Uno spazio dove manoscritti, bozze e traduzioni si accumulavano tra i letti da rifare, tanto che la responsabile della casa editrice francese Flammarion, a cui comprarono i diritti del loro primo libro “L’Empire éclaté” di Hélène Carrère d’Encausse, in occasione di una visita a sorpresa disse: “Questa non è una casa editrice. È una stanza editrice”.

La quarta box di Romanzi.it, attraverso una selezione di tre dei loro migliori romanzi, racconta l’avvincente storia di Edizioni e/o e dei suoi due fondatori, oggi coadiuvati dalla figlia Eva.

Un viaggio da Est a Ovest (da cui il nome) nel planisfero della letteratura mondiale che ha conservato la passione e l’impegno degli esordi, ma che ha saputo allargare i propri orizzonti conquistando milioni di lettori in Italia e all’estero.

Dalla scoperta di Milan Kundera al noir mediterraneo di Jean-Claude Izzo e Massimo Carlotto, dai Caraibi di Pedro Juan Gutiérrez, ai principali vincitori di premi in Francia, passando per la pubblicazione de “L’eleganza del Riccio” di Muriel Barbery, un best-seller da due milioni di copie, fino alla recente esplosione di Valérie Perrin con “Cambiare l’acqua ai fiori” e ai gialli di Michel Bussi.

Un successo che trova il suo culmine nell’uscita, tra il 2011 e il 2014, della saga napoletana de “L’Amica Geniale” di Elena Ferrante, l’autrice “misteriosa” che d’improvviso conquista il pianeta ma che pubblica con e/o dall’esordio, sempre nell’anonimato, datato vent’anni prima.



Come in un concorso letterario “in scatola”, con la consulenza di una ventina di librerie partner del progetto, Romanzi.it ha selezionato per la quarta Box tre dei migliori romanzi di E/O:

Squali al tempo dei salvatori di Kawai Strong Washburn, tra i romanzi preferiti dall’ex presidente Obama, per immergersi nella natura rigogliosa delle Hawaii, tra tramonti infuocati, cibo e magia.

di Kawai Strong Washburn, tra i romanzi preferiti dall’ex presidente Obama, per immergersi nella natura rigogliosa delle Hawaii, tra tramonti infuocati, cibo e magia. Love After Love di Ingrid Persaud, ambientato nell’isola caraibica di Trinidad, dove l’avvicendarsi delle voci narranti dà origine a un affresco delicato e potente di una famiglia non convenzionale.

di Ingrid Persaud, ambientato nell’isola caraibica di Trinidad, dove l’avvicendarsi delle voci narranti dà origine a un affresco delicato e potente di una famiglia non convenzionale. Caldo di Victor Jestin: un romanzo d’esordio che mette il lettore di fronte a un protagonista costruito con sapienza e che ci conduce per mano tra le ansie e le paure del nostro tempo.





Cosa ci sarà nelle prossime box

Nella quarta box di Romanzi.it i lettori trovano anche un’edizione speciale della rivista letteraria Crack, fondata a Torino nel 2019 da Andrea Ciardo, Giorgio Ghibaudo, Manuela Barban, Orietta Martinetto e Roberto De Filippo, con una serie di racconti di autori emergenti; il nuovo numero del posterzine Blurb!, un segnalibro dedicato a Edizioni e/o con l’invito per un incontro online con l’editore che si terrà il prossimo 14 aprile sulla pagina Facebook di Romanzi.it. Infine, solo nella Box da 3 romanzi, anche la shopper in cotone.

Romanzi.it è la prima box dedicata all’editoria indipendente che ogni due mesi porta ai lettori un’accurata selezione di romanzi di una casa editrice indipendente. Una scatola a sorpresa che si può acquistare o regalare online nel sito www.romanzi.it e anche in una ventina di librerie in Italia e una a Vienna.

La prossima box 05, ordinabile fino al 28 febbraio e spedita a fine marzo, sarà dedicata a Utopia Editore, giovane ed emergente casa editrice fondata a Milano nel 2020, in abbinamento con la rivista Digressioni.

Romanzi.it è una start-up innovativa fondata da quattro professionisti del web e della comunicazione della provincia di Venezia: lo scrittore Massimo Cuomo, Nicola Piccoli, Laura Presotto ed Enrico Drigo.