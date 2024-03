La Principessa Catherine del Galles annuncia la sua lotta contro il cancro

Principessa Catherine del Galles rivela battaglia contro il cancro: un messaggio di forza e speranza per la sua famiglia e il pubblico

LONDRA. Catherine, Principessa del Galles, ha annunciato in un messaggio video personale venerdì di avere il cancro e di trovarsi nelle prime fasi della chemioterapia.

La notizia è arrivata come un “enorme shock”, ha detto Catherine in un messaggio preregistrato pubblicato su X e trasmesso dalla BBC. “William ed io abbiamo fatto tutto il possibile per elaborare e gestire questa situazione privatamente per il bene della nostra giovane famiglia”, ha detto.

Catherine ha detto che dopo aver subito un intervento chirurgico addominale importante a gennaio, pensava che la sua condizione non fosse cancerogena.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024

“L’intervento è stato un successo, tuttavia, i test dopo l’operazione hanno rivelato la presenza di cancro”, ha detto. “Come potete immaginare, ci è voluto tempo. Ci è voluto tempo per riprendermi da un intervento chirurgico importante per iniziare il mio trattamento. Ma soprattutto ci è voluto tempo per spiegare tutto a George, Charlotte e Louis”, ha detto, riferendosi ai suoi tre figli, “in modo appropriato per loro e per rassicurarli che starò bene”.

La Principessa si è sottoposta a chemioterapia preventiva e si è concentrata su una completa guarigione. “Sto bene e sto diventando più forte ogni giorno”, ha detto.

La divulgazione arriva in un momento difficile per la salute reale. A febbraio, Buckingham Palace ha annunciato che anche Re Carlo III ha il cancro. Il mese prima, Sarah Ferguson, l’ex moglie del principe Andrea, ha detto di essere stata diagnosticata con un melanoma maligno, una forma di cancro della pelle.

Il palazzo non ha rivelato che tipo di cancro hanno sia Carlo che Catherine. Nel Regno Unito, 1 persona su 2 svilupperà qualche forma di cancro durante la sua vita, secondo il Servizio Sanitario Nazionale. I quattro tipi più comuni sono il cancro al seno, il cancro ai polmoni, il cancro alla prostata e il cancro al colon.

Riferendosi alla sua nuora, Carlo ha detto di essere “così orgoglioso di Catherine per il suo coraggio nel parlare come ha fatto”.

Il principe Harry e Meghan, il Duca e la Duchessa del Sussex, hanno rilasciato questa dichiarazione: “Auguriamo salute e guarigione a Kate e alla famiglia e speriamo che possano farlo privatamente e in pace”.

L’annuncio è stata la sua prima apparizione pubblica dopo mesi di speculazioni sulla sua salute, dato che non aveva fatto una comparsa pubblica ufficiale dal Natale.

Kensington Palace aveva dichiarato a gennaio che aveva subito un intervento chirurgico addominale “riuscito” e non avrebbe ripreso i suoi doveri ufficiali fino dopo Pasqua. Il palazzo non ha divulgato che tipo di procedura fosse, solo che era “pianificata” e il problema era “non canceroso”.