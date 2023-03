La preziosa informazione della Croce Rossa sulle manovre salvavita pediatriche

Mogliano – Gli incidenti domestici sono la seconda causa di morte, dopo i tumori, in età pediatrica. Molti di questi si potrebbero evitare o almeno scongiurarne il tagico epilogo con un’adeguata prevenzione e con la conoscenza di manovre tempestive e adeguate che salverebbero molte vite.

Inoltre, e lo sanno bene le mamme che nei primi giorni di vita dei loro figli hanno messo la mano vicino al nasino del neonato per sentire se respirava, l’incubo che un bimbo possa morire nel sonno accompagna spesso i neo genitori.

Il Comitato di Mogliano della Croce Rossa Italiana organizza sabato 18 marzo un’interessante e soprattutto utilissima iniziativa per salvaguardare la vita dei bambini e preservare il loro futuro, con un incontro informativo che si terrà presso la sede della Croce Rossa a Zerman, in via Bonisiolo 1.

Dalle ore 9,30 alle 11,30, manovre salvavita pediatriche e sonno sicuro saranno gli argomenti trattati dalla lezione informativa tenuta da istruttori qualificati, secondo il regolamento della Croce Rossa Italiana.

La partecipazione è gratuita previa prenotazione all’indirizzo mail [email protected] e limitata a 20 persone. Vista la limitazione dei posti disponibili, e l’interesse delle persone già manifestato, saranno valutati altri incontri, in base alle prenotazioni, nei prossimi mesi.