La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen all’Università Iuav di Venezia

VENEZIA. L’Università Iuav di Venezia ospiterà la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen per la conferenza “Radical yet possible future space solutions”, evento collaterale della 18esima Mostra Internazionale di Architettura promosso dal New European Bauhaus-NEB in collaborazione con l’Ateneo.

Durante i due giorni, il 25 e 26 maggio, presso le sedi Iuav a Ca’ Tron e ai Tolentini, verranno presentate possibili soluzioni per un futuro migliore attraverso un “laboratorio radicale, intellettuale e pratico”. Si parlerà di nuovi modi di vivere, di architetture emergenti per la giustizia climatica, di futuro digitale inclusivo e della nozione di beni comuni globali.

La prima giornata, intitolata “Activation of collective thinking / Attivazione del pensiero collettivo”, si svolgerà il 25 maggio a Ca’ Tron e prevede una masterclass introduttiva condotta dall’architetto Shigeru Bahn, seguita da sei gruppi di studenti ed esperti che lavoreranno su soluzioni per città e territori futuri nella prospettiva di bellezza, sostenibilità e inclusività,le tre parole chiave del Nuovo Bauhaus Europeo.

Il 26 maggio, nell’aula magna ai Tolentini, si svolgerà un dibattito interdisciplinare tra esperti dal titolo “From collective thinking to creative disputes / Dal pensiero collettivo alle dispute creative”, dove verrà ripreso l’esito dei lavori della giornata precedente.

La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen introdurrà la giornata e sarà in dialogo con Lesley Lokko, curatrice della 18esima mostra internazionale di architettura, mentre Elisa Ferreira, commissaria per la coesione e le riforme, sarà presente all’evento.

Il rettore Iuav Benno Albrecht sottolinea l’importanza di creare un nuovo pensiero adatto al mondo futuro, alla transizione ecologica compiuta, dove gli studi su nuove forme di equilibrio saranno fondamentali. In questa prospettiva, l’Iuav di Venezia sta avviando un grande Campus sul tema dell’Acqua, per contribuire alla creazione di un futuro sostenibile e promuovere la blue economy.

L’evento sarà visibile in streaming collegandosi alla homepage Iuav: www.iuav.it