La più bella testimonial del mondo, compie 93 anni

La nave scuola Amerigo Vespucci, da sempre considerata la più bella del mondo, festeggia oggi i suoi primi 93 anni. Varata il 22 febbraio 1931, a Castellammare di Stabia, gira il mondo come testimonial d’Italia.

Ambasciatore dell’Italia e del Made in Italy, l’Amerigo Vespucci è anche impegnata a sostenere i temi della sostenibilità e del rispetto dell’ambienta marino. Sventola le bandiere dell’Unicef, Unesco e International Maritime Organization.

Lo scafo

A bordo ci sono 400 persone tra cui gli allievi dell’Accademia navale di Livorno, agli ordini del comandante Luigi Romagnoli. Gli spazi sono notevoli, distribuiti su 101 metri di lunghezza e 15 di larghezza. Può raggiungere i 15 nodi di velocità, con un equipaggio di 264 uomini tra ufficiali, sottufficiali e marinai.

Lo scafo ha 3 ponti principali, da poppa a prora, più vari ponti parziali. La colorazione bianca e nera a strisce orizzontali, è un richiamo al passato.

La struttura portante della Vespucci è in acciaio, con rinforzi in tecnica mista acciaio-legno per garantire leggerezza e resistenza. Decorata in liberty, le ampie vetrate rendono gli esterni della nave una vera opera d’arte. Proprio la più bella testimonial del mondo!

L’alberatura, i pennoni e il sistema di manovra delle vele sono progettati per consentire agili manovre anche con equipaggio ridotto. Le 24 vele della nave, per una superficie complessiva di oltre 2.700 mq, possono essere ammainate e rialzate rapidamente mediante un complesso sistema di verricelli azionati elettricamente dal ponte di comando.

La storia

É stata progettata nel 1930 assieme alla Cristoforo Colombo, quasi una nave gemella se non fosse più piccola. Fu l’ingegnere Francesco Rotundi, tenente colonnello del Genio navale e direttore dei Regi cantieri navali di Castellammare di Stabia, a progettarla. Proprio lì, fu costruita e all’epoca rappresentava l’innovazione. Era dotata del più moderno armamento ed equipaggiamento disponibile. https://www.treccani.it/enciclopedia/amerigo-vespucci/

Viaggio intorno al mondo

Il viaggio dell’Amerigo Vespucci è iniziato sabato primo luglio dello scorso anno, da Genova. Il suo giro del mondo durerà fino all’11 febbraio del prossimo anni, il 2025. E sarà La Spezia il suo porto.

La Nave Scuola Amerigo Vespucci, il veliero più bello del mondo, si prepara per il suo secondo giro del mondo dopo quello compiuto tra il 2002 e il 2003. Questa storica missione prevede 31 tappe in 28 Paesi dei 5 continenti, rappresentando un evento senza precedenti nei suoi oltre 92 anni di storia.

Per la prima volta, la Vespucci attraverserà l’Oceano Pacifico, passando per lo Stretto di Magellano o Capo Horn. Dopo una serie di tappe significative negli USA, Giappone, Filippine, Australia, India e Penisola Arabica, il veliero, testimonial del made in Italy, rientrerà nel Mediterraneo attraverso il Canale di Suez, tornando alla sua base a La Spezia nel febbraio 2025.

La più bella del mondo

Il giro del mondo 2023-’25 della Nave Scuola Amerigo Vespucci è previsto come segue: Partenza da Genova il 1 luglio 2023 con gli allievi a bordo. Il viaggio prosegue con tappe in vari porti internazionali come il Principato di Monaco, Marsiglia in Francia, Las Palmas nelle Isole Canarie, Dakar in Senegal, e Praia nelle Isole di Capo Verde. Segue la traversata dell’Oceano Atlantico tra il 6 e il 28 agosto, con arrivo a Santo Domingo nella Repubblica Dominicana.

La Vespucci continua il suo viaggio con tappe in Colombia, Brasile, Uruguay, e Argentina, dove rimarrà dal 4 novembre 2023 al 1 aprile 2024 per una sosta di lavori a Buenos Aires. In 22 mesi di viaggio, toccherà 31 porti, 29 Paesi e 5 continenti. Durante il viaggio la nave “più bella del mondo”, varata nel 1931, diventerà ambasciatrice del Made in Italy

Dopo il passaggio attraverso lo Stretto di Magellano o Capo Horn, la nave visiterà vari porti lungo la costa del Pacifico, incluso Punta Arenas in Cile, Callao in Perù, e Guayaquil in Ecuador. Il viaggio proseguirà con una serie di tappe in Nord America, incluse le città di Los Angeles e Honolulu negli Stati Uniti.

Infine, la Vespucci attraverserà l’Oceano Pacifico per visitare Tokyo in Giappone, Manila nelle Filippine, e Darwin in Australia. Seguiranno tappe in Indonesia, Singapore, India, Pakistan, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Oman, Egitto, e Cipro. L’arrivo a La Spezia è previsto per l’11 febbraio 2025.

Buon compleanno Amerigo Vespucci

Sono 93 anni e non sentirli. Essere ambasciatrice del Mady in Italy, mantiene in forma. https://ilnuovoterraglio.it/testimonial-ditalia-lamerigo-vespucci-a-santo-domingo/