La pittrice Anna Urbani De Gheltof nella mostra “Armonia, emozioni, colori e poesia”, inaugurata dall’assessore Mar

La mostra “Armonia, emozioni, colori e poesia” di Anna Urbani De Gheltof si è inaugurata ieri nella Provvederia di Mestre. Il critico Lorenzo Renzulli illustra le opere dell’artista, che coinvolgono il pubblico in un dialogo visivo e poetico.

MESTRE – La Provvederia di Mestre ospita da ieri la mostra “Armonia, emozioni, colori e poesia”, dedicata alle opere della pittrice Anna Urbani De Gheltof. Si tratta di una rassegna che esplora il mondo creativo dell’artista, attraverso le sue tele ricche di forme e colori che trasmettono sensazioni ed emozioni al pubblico.

La mostra è stata illustrata dal critico e storico dell’arte Lorenzo Renzulli, che ha evidenziato la capacità di Urbani De Gheltof di creare una dimensione relazionale tra il segno sul dipinto e il fruitore davanti a esso, coinvolgendolo in un dialogo visivo e poetico.

All’inaugurazione erano presenti anche l’assessore alla Promozione del Territorio, Paola Mar, la consigliera comunale, Deborah Onisto e la vicepresidente della Municipalità di Mestre Carpenedo, Paola Tommasi, che hanno espresso il loro apprezzamento per la mostra e per lo spazio della Provvederia.

L’assessore Mar ha sottolineato come “l’apertura di questo spazio espositivo sia stata una scommessa vinta dall’Amministrazione, che ha voluto valorizzare un luogo raccolto ma molto piacevole, arricchendolo con mostre di qualità“. Ha aggiunto che fare cultura significa anche saper cogliere gli stimoli che vengono dal territorio e che l’Amministrazione si sta impegnando per far diventare Mestre un punto di riferimento per artisti e scrittori che vengono da fuori.

Ha ricordato il successo del Mestre Book Fest e ha annunciato che continuerà a promuovere iniziative culturali nei diversi spazi della città, dove c’è un grosso fermento e una tanta partecipazione da parte dei cittadini.

La mostra, curata da Elena Petras Duleba, è organizzata dalla D’EM Venice Art Gallery e fa parte del palinsesto de “Le Città in Festa”, che propone eventi culturali e artistici in tutta la città.

La mostra è a ingresso gratuito e sarà aperta tutti i giorni con orario 10-12.30 e 16-19 fino al 13 luglio.

È un’occasione imperdibile per ammirare le opere di una pittrice che sa esprimere con armonia, emozioni, colori e poesia la sua visione del mondo.