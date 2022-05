Un nuovo modo di conoscere e valorizzare il territorio: è questa la proposta del Touring Club Italiano per il ritorno della storica iniziativa LA PENISOLA DEL TESORO©, che da oltre vent’anni porta cittadini e turisti alla scoperta dell’Italia meno conosciuta, con una nuova veste dedicata ai cammini per invitare a vivere un’esperienza di cammino in tutta Italia sabato 11 e domenica 12 giugno.

In questi due giorni tutte le regioni d’Italia, in contemporanea, ospiteranno eventi lungo il cammino scelto per invitare abitanti e turisti a vivere un’esperienza di conoscenza e valorizzazione dei cammini stessi, aperta a qualsiasi età e adatta a tutte le “gambe” con l’obiettivo di sottolineare come ogni cammino possa essere fruito da un ampio pubblico a partire dalle famiglie anche con bambini e non soltanto da sportivi allenati.

Dalle Alpi alle Madonie venti cammini in venti regioni italiane per scoprire camminando percorsi reali e ideali che uniscono persone, storie, attività produttive di territori che di norma sono destinatari di una minore attenzione rispetto ai centri urbani, anche attraverso attività di approfondimento e presentazione del percorso, assaggi di produzioni tipiche, prodotti artigianali e attività di intrattenimento.

Il Touring Club Italiano, anche con LA PENISOLA DEL TESORO© Speciale Cammini, conferma il suo impegno a prendersi cura dell’Italia come bene comune e continua a valorizzare il patrimonio naturale, culturale, enogastronomico e turistico del territorio, sostenendo il suo sviluppo sostenibile, accompagnando il miglioramento della qualità della vita delle comunità e promuovendo anche la cultura del volontariato e della cittadinanza attiva.

Questi i cammini protagonisti de LA PENISOLA DEL TESORO© Speciale Cammini sabato 11 e domenica 12 giugno:



ABRUZZO – CAMMINO DI CELESTINO

BASILICATA – CAMMINO MATERANO

CALABRIA – CAMMINO DI SAN FRANCESCO DI PAOLA

CAMPANIA – CAMMINO DI SAN NILO

EMILIA-ROMAGNA – VIA DEGLI ABATI

FRIULI VENEZIA GIULIA – CAMMINO CELESTE

LAZIO – CAMMINO DI SAN BENEDETTO

LIGURIA – ALTA VIA DEI MONTI LIGURI

LOMBARDIA – SENTIERO DEL VIANDANTE

MARCHE – CAMMINO FRANCESCANO DELLA MARCA

MOLISE – TRATTURO CASTEL DI SANGRO – LUCERA

PIEMONTE – CAMMINO DI SAN CARLO

PUGLIA – CAMMINO DEL SALENTO

SARDEGNA – CAMMINO 100 TORRI

SICILIA – ViaFrancigena per le Montagne da Palermo a Messina

TRENTINO-ALTO ADIGE – CAMMINO DI SAN VILI

TOSCANA – VIA DI FRANCESCO

UMBRIA – VIA DI FRANCESCO

VALLE D’AOSTA – CAMMINO BALTEO

VENETO -CAMMINO DI SANT’ANTONIO – L’ULTIMO CAMMINO