La pelle, specchio delle nostre abitudini

I comportamenti quotidiani influiscono sulla nostra pelle con effetti ben visibili.

In primis possono accelerarne il processo di invecchiamento.

Esempio lampante è il colorito grigiastro che assume quando si vive in città, esposti a polvere, smog e fumo; se a questo aggiungiamo una scarsa idratazione e l’abitudine di soggiornare in ambienti climatizzati e con scarso ricircolo d’aria, la nostra pelle non può che apparire spenta.

Anche il sole va “assunto” a piccole dosi: la pelle, soprattutto se sovraesposta, va difesa dai raggi UV, che accelerano il processo di invecchiamento cutaneo e sono responsabili della comparsa di macchie pigmentarie, dell’ispessimento della cute e della formazione delle rughe.

Un altro fattore che influisce negativamente sulla salute in generale e anche su quella della pelle è lo stress. Routine quotidiana che prevede ritmi frenetici, sonno insufficiente e pasti non regolari si traduce in colorito alterato, borse e occhiaie. Anche il tipo di pelle è un indicatore della qualità della vita: grana irregolare, pori evidenti e composizione mista (grassa nella zona a T e secca altrove) denuncia una dieta non equilibrata o pasti consumati in fretta. La nostra pelle ci ringrazierebbe anche se evitassimo di strafogarci di zuccheri, compresi aperitivi/superalcoolici & co.

E se proprio non riusciamo a raddrizzare il tiro? Ci lasciamo cadere a pezzi?

Certo che no! Cerchiamo quanto meno di correre ai ripari, adottando piccoli accorgimenti che non ci stravolgono la vita.

– Se per esempio saltiamo la colazione perché la sera facciamo tardi e poi a metà mattina divoreremmo il distributore degli snack, attrezziamoci di nocciole o di mandorle – ricche di acidi grassi poliinsaturi e antiossidanti – per resistere fino all’ora di pranzo senza fare incetta di zuccheri complessi.

– La sera è già tanto se ci infiliamo il pigiama, figuriamoci struccarci: recuperiamo al mattino, utilizzando latte e tonico, o anche quei fantastici 3in1, e applicando un siero per illuminare l’incarnato.

– Il sole fa benissimo, basta non prenderlo in maniera selvaggia. Utilizziamo una crema da giorno arricchita di filtro UV e ripetiamo l’applicazione più volte, se necessario.

E poi, cosa sto per dirvi?

Ritagliatevi del tempo per fare quello che vi piace e con chi vi fa stare bene.

Ne giova la pelle, il cuore, il fegato e tutto quanto.

#prendetevicuradivoi

Dr.ssa Claudia Cocuzza