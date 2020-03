La paura del contagio, l’isteria della gente e l’assalto ai supermercati

Coronavirus, solo a sentire questa parola molte persone, in genere razionali e con i nervi saldi, danno numeri, escono di senno e si fanno prendere dalla paura del contagio del terribile morbo.

Non si rendono conto di trovarsi di fronte ad una influenza, certo più virulenta e più forte di quelle che siamo abituati ad affrontare ogni anno, ma che con la calma e con l’aiuto delle disposizione sanitarie e del governo si può combattere e vincere.

Molte persone allora, ripeto, si fanno travolgere da un panico irrazionale e corrono come ossessi a fare incetta di beni di primo consumo. Si precipitano in massa nei supermercati e comprano pasta, scatolame, farina e tutto quello che esiste di commestibile nella convinzione di chiudersi in casa ed allontanare così lo spettro del contagio.

L’assalto è cominciato questa mattina all’apertura dei supermercati. Una folla si è riversata nei punti vendita delle province di Treviso e di Venezia riempiendo carrelli di ogni ben di Dio, cercando di rispettare la famosa distanza di un metro tra persona e persona, ma senza riuscirci naturalmente.

I negozi sono tutti chiusi nei centri commerciali come anche i bar ed i punti di ristoro, tuttavia i tavoli della ristorazione all’interno dei supermercati, e molti li hanno, sono peni di gente che consuma cibo, e tutti vicini vicini.

Ed intorno passano veloci carrellate di acqua, detergenti, carne, verdure, che poi in pochi giorni anche in frigo sono da buttare, surgelati. Infine tutti alle casse con code dove le distanze non sono ovviamente rispettate, gente che baruffa e cassiere, povere donne, che sono costrette a prendere in mano soldi e bancomat, veicoli sicuri di contagio.

In alcuni super del trevigiano è dovuta intervenire anche la forza pubblica per sistemare le cose. Insomma l’isteria più assurda ha colto l’intelligenza di molti, è bastata la parola coronavirus e la disposizione del Consiglio dei Ministri che ha dichiarato zona rossa Treviso, Venezia e Padova.

Commenta la news

commenti