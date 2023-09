22 punti, 2 ace, 3 muri, 53% in attacco. Dai numeri alle parole: Alessandro Michieletto. Nel giorno in cui tutti i media apriranno con l’Italia del calcio, vogliamo dedicare la copertina del nostro giornale alla nuova Generazione di Fenomeni, guidata dal fenomeno originale, Fefè De Giorgi. L’Italia batte l’Olanda al tie-break (19-25, 25-17, 25-16, 23-25, 15-12) e vola nella Top Four dell’Europeo 2023. Appuntamento al PalaEur di Roma giovedì 14 settembre. Per continuare a sognare.

BARI – Dal 1996 l’Olanda è quel sassolino nella scarpa che ogni tifoso di volley vorrebbe togliersi. 4 agosto, finale dei Giochi Olimpici di Atlanta. L’Italvolley arriva da favorita d’obbligo, dopo la serie infinita di vittorie della Generazione di Fenomeni di Julio Velasco, iniziata proprio in un Europeo (1989). Manca solo il titolo olimpico. Di fonte ha l’Olanda.

Stoccolma 01.10.1989, L’Italia si laurea per la prima volta Campione d’Europa. Archivio Fipav

Sono in vacanza sul Trasimeno e nella sala tv dell’hotel ci sono due italiani e millemila olandesi. L’epico incontro si svolge sul campo… e in Umbria. Com’è andata lo sappiamo tutti noi “malati” di pallavolo. Il tie-break fu una battaglia punto su punto, in perfetto equilibrio fino al 13 pari. Poi il 17 a 15 dell’Olanda gela lo Stivale, isole comprese. “Se c’era qualcosa di più che potevamo fare, noi non lo sapevamo. Chi vince festeggia, chi perde spiega”, disse Julio Velasco.

Questa mattina sarà il ct olandese a dover spiegare. A Roma andiamo noi.

A guidare la nuova Generazione di Fenomeni ce n’è uno storico. Il primo, l’unico per sorriso ed empatia. Il ct più simpatico del mondo, e scusate se sono un tantino di parte.

Fefè De Giorgi – credits Federvolley

Sono sempre dell’idea che raccontare una qualsivoglia partita di qualsivoglia sport sia giornalisticamente parlando corretto ma riduttivo.

Certe notti vanno vissute dal vivo, fosse solo dal divano di casa. Ecco perché, as usual, vi invito a rivedere la partita su RaiPlay, come ho fatto questa mattina, gustandomi ogni azione senza la tachicardia.

LA PARTITA

L’Italia scende in campo con il consolidato 6+1 di questo Europeo: Giannelli e Romanò in diagonale, Michieletto e Lavia schiacciatori, Russo e Galassi centrali, Balaso libero.

Nimir Abdel Aziz, fenomeno puro, ci mette in riga subito (e anche durante tutta la partita, ma non basta). Sul 14-12 Russo esce dal campo per uno scontro sotto rete, al suo posto entra Sanguinetti.

L’Italia paga il momento di “sbandamento” azzurro successivo all’infortunio di Roberto Russo. Essere un gruppo coeso significa anche preoccuparsi per un compagno di squadra e perdere per un attimo lucidità. Professionisti ma umani. Ci piace.

Ma essere un gruppo coeso dentro e fuori il campo significa anche dover “collaudare” nuove soluzioni – leggi Sanguinetti, Mosca, Rinaldi – e vincere una partita combattuta e bellissima.

La forza di una squadra? Cambiando i fattori, il risultato non cambia. Grande Fefè.

Il resto è una partita di pallavolo giocata ai massimi livelli, colpo su colpo da ambo le parti.

È una lezione di volley per recuperi, monster block, servizi a 123 chilometri l’ora, attacchi imprendibili, difese che hanno il sapore dell’impossibile, palle piazzate negli angolini più reconditi del campo avversario, rincorse dai giocatori come non ci fosse un domani.

Il leit motiv di quest’incontro? Non mollare mai, come ogni tifoso sogna.

I FENOMENI AL MICROFONO

Fabio Balaso: “Una vittoria da brividi, al cardiopalma. È stata sofferta, primo set loro hanno spinto molto, poi siamo stati bravi noi a reagire nel secondo e terzo. Nel quarto loro sono partiti di nuovo forte con un turno di Nimir in battuta che ha spaccato la gara. Siamo stati molto bravi a rientrare nel set e a prevalere nel quinto, quando abbiamo fatto vedere il vero carattere di questa Italia che non molla mai, neanche in una situazione difficile. Sapevamo come l’Olanda fosse un avversario ostico con un grande allenatore e grandi giocatori che ci conoscono molto bene. Bravi noi, ma anche loro. Incredibile è stato il pubblico, ci ha dato una grande spinta e una grande carica”.

Alessandro Michieletto: “Volevamo andare a Roma. S’è messa male purtroppo nel primo set, l’infortunio di Russo ci ha un po’ destabilizzati e fatto uscire dalla partita. Però ne siamo usciti come gruppo. È stata una battaglia oggi, loro hanno fatto una gran partita ma penso che abbiamo meritato. Abbiamo tenuto il livello del gioco più alto, più costante, il gruppo ha fatto la differenza. Grazie Bari, è stato fantastico, ora andiamo a Roma”.

Capitan Simone Giannelli: “Nimir è mio grande amico e so che da solo può portare a casa 30 punti, senza nulla togliere agli altri che hanno giocato molto bene. Sono contento, vittoria sofferta, ma ci sta, non si può pretendere di vincere tutte le partite in modo facile, anzi battagliare così ci fa bene. Non siamo stati bravi a reagire prontamente all’infortunio di Russo nel primo set, ma Sanguinetti e Mosca sono due giovani e molto interessanti, tutti quanti abbiamo sofferto qualche imprecisione di troppo in alcuni momenti. Nel quarto siamo entrati un po’ così e così e Nimir in battuta ci ha fatto break importanti e sono scappati via. Però il recupero di quello stesso quarto set è stato fondamentale, con i ragazzi subentrati abbiamo ritrovato il nostro gioco e le nostre convinzioni pur perdendo il set”.

Fefè De Giorgi: “Cantare l’inno nazionale qui a Bari per me ha qualcosina in più, pensavo questa seconda volta di patire meno l’emozione invece non è stato così, mi inorgoglisce e mi fa molto piacere. È stata una partita di quelle vere, il pubblico è stato eccezionale, ci hanno sostenuto di continuo ed è stato un valore aggiunto che abbiamo sentito, poi ovviamente i punti li dobbiamo fare noi ma è stato importante sentirli così vicini. I quarti sono il passaggio più delicato per potersi poi giocare le medaglie e per le squadre che sono tra le favorite. Si rischia tanto perché ci arrivano squadre che sanno giocare, anche se con un tasso tecnico sulla carta inferiore però poi il campo mostra grande equilibrio. I ragazzi erano preparati a battagliare e oggi lo hanno fatto. Alcune cose poi si possono fare sicuramente meglio, poi oggi c’è stato un avversario oggettivamente che ha spinto molto con un riferimento importante come Nimir. I ragazzi hanno tenuto duro sono stati dei guerrieri e insieme sono riusciti a trovare la strada per la vittoria. Sono stati molto compatti ed hanno trovato l’energia ed il modo per uscirne, si sono sostenuti nelle difficoltà. Ora dobbiamo recuperare e provare a migliorare quelle piccole cose, aggiustamenti, come ad esempio alcuni momenti in cui abbiamo avuto troppa foga. La distorsione di Russo lo mette molto a rischio perché i tempi sono strettissimi”.

EPILOGO

L’Italia, per la sedicesima volta nella storia, è tra le prime quattro d’Europa. Questa mattina capitan Giannelli e compagni si sposteranno a Roma con un volo dedicato, in vista della semifinale con la Francia in programma alle 21.15 di giovedì 14 settembre. Nell’altra semifinale si affronteranno Polonia e Slovenia.