La nuova Barbie Bebe Vio per art4sports

Barbie® celebra il 5° anniversario del Barbie Dream Gap Project mettendo all’asta 5 bambole in pezzi unici, una di queste dedicata a Bebe Vio e dando vita a programmi e workshop stimolanti per bambine e ragazze. Continua l’impegno del brand a garantire parità di condizioni e ad abbattere le barriere di genere per le bambine e le ragazze di tutto il mondo.

MILANO – Mattel, Inc. – in occasione della celebrazione del 5° anniversario del Barbie Dream Gap Project e in concomitanza con la Giornata Internazionale delle bambine e delle ragazze che ricorre l’11 ottobre – ha annunciato la creazione di 5 bambole in pezzi unici (One-of-a- Kind) dedicate ad altrettante Role Models di fama mondiale.

Le bambole sono realizzate a loro immagine e somiglianza rappresentando 5 donne che hanno abbattuto delle barriere, diventando fonte di ispirazione per tutte le bambine del mondo. Già in passato Mattel aveva realizzato per loro un’altra bambola per celebrarne i successi, ma questa è la prima volta che bambole One-of-a-Kind a loro dedicate, grazie a questa edizione 2023, diventano disponibili per i fan all’interno di un’asta globale, in Italia organizzata su eBay. ( https://www.ebay.it/itm/285511085967 )

Le bambole One-of-a-Kind (edizione 2023) all’asta sono

Bebe Vio (Italia): Atleta Paralimpica & Attivista per l’Inclusione

(Italia): Atleta Paralimpica & Attivista per l’Inclusione Shonda Rhimes (Stati Uniti): pluripremiata scrittrice, produttrice, autrice e CEO di Shondaland

(Stati Uniti): pluripremiata scrittrice, produttrice, autrice e CEO di Shondaland Helene Darroze (Francia): chef di fama mondiale

(Francia): chef di fama mondiale Katya Echazarreta (Messico): ingegnere elettrico e prima donna di origine messicana a viaggiare nello spazio

(Messico): ingegnere elettrico e prima donna di origine messicana a viaggiare nello spazio Hui Ruoqi (Cina): campionessa di pallavolo

Nel 2018 Barbie ha lanciato il Barbie Dream Gap Project a seguito di una ricerca condotta dalla New York University che ha dimostrato, che a partire dall’età di cinque anni molte bambine iniziano a sviluppare convinzioni autolimitanti e a pensare di non essere intelligenti e capaci come i maschi. Il Dream Gap per le bambine esiste ancora, ma una nuova ricerca della NYU dimostra che le sfide non sono dovute alla mancanza di fiducia in sé stesse o all’assenza di grinta: i gap nascono dal mondo che le circonda.

Anche se sono stati fatti progressi verso la parità di genere, esistono ancora stereotipi e pregiudizi sociali che possono influenzare il percorso e le scelte future di una bambina. Il Barbie Dream Gap Project è una missione globale dedicata a colmare il divario mettendo in discussione gli stereotipi di genere e aiutando ad annullare i pregiudizi che impediscono alle bambine di esprimere il loro vero potenziale.

“L’impegno di Barbie nell’emancipazione delle bambine di tutto il mondo continua a ispirarmi, soprattutto in occasione del 5° anniversario del Barbie Dream Gap Project“, ha dichiarato Shonda Rhimes, pluripremiata scrittrice, produttrice, autrice e CEO di Shondaland. – Sono onorata di collaborare per la seconda volta con Mattel nella missione che punta a promuovere la fiducia e la resilienza di cui le bambine e le ragazze hanno bisogno per conseguire un futuro di successo. Non si può essere ciò che non si vede: spero che la mia partecipazione apra gli occhi e le porte e contribuisca a ispirare le giovani donne a farsi spazio nel mondo“.

Nei cinque anni dal lancio del Barbie Dream Gap Project, Barbie ha continuato a collaborare con i ricercatori per comprendere meglio il Dream Gap e le origini delle barriere che impediscono alle bambine e alle ragazze di realizzare i propri sogni e di essere brillanti. Dalla creazione di quest’iniziativa pluriennale nel 2018, Barbie ha fatto passi in avanti per colmare il Dream Gap, devolvendo oltre 2 milioni di dollari a organizzazioni no-profit che condividono le stesse idee e che dispongono dei mezzi per raggiungere le bambine e le ragazze.

Il Barbie Dream Gap Project ha sviluppato, sperimentato e valutato programmi di studio unici per le bambine, per mostrare loro esempi di vita reale e di possibilità di carriera, ha collaborato con Inspiring Girls per realizzare oltre 100 laboratori Dream Gap in sette Paesi mettendo in luce più di 250 carriere, coinvolgendo più di 25 milioni di bambine, il tutto con l’obiettivo comune di creare maggiori opportunità di crescita per bambine e ragazze su scala globale.

“Cinque anni segnano un traguardo straordinario per il Barbie Dream Gap Project e siamo orgogliosi del nostro contributo nell’identificare e rimuovere le barriere che ostacolano i sogni e la genialità delle bambine e delle ragazze”, ha dichiarato Lisa McKnight, Executive Vice President e Chief Brand Officer di Mattel. “Attraverso l’asta globale delle bambole e l’organizzazione di programmi e workshop per bambine e ragazze in tutto il mondo, continuiamo a impegnarci per creare un mondo che sostenga maggiormente le loro aspirazioni. Come sempre, ricordare loro che possono essere tutto ciò che desiderano è il modo migliore per celebrare la Giornata Internazionale delle bambine e delle ragazze”.

L’asta della bambola di Bebe Vio sarà disponibile fino al 21 ottobre su eBay (https://www.ebay.it/itm/285511085967) e i proventi di questa vendita saranno devoluti all’Associazione di Bebe Vio, art4sport ONLUS, che fornisce protesi e carrozzine sportive a bambini disabili e organizza la Bebe Vio Academy, un luogo inclusivo dove bambini normo e bambini con disabilità possono divertirsi insieme facendo sport.

Le altre 4 bambole saranno disponibili in un’asta organizzata da Inspiring Girls su Bidding for Good, offerto da Frontstream, fino al 30 ottobre, con i proventi devoluti a sostegno delle organizzazioni che condividono l’idea di Inspiring Girls International, Fundación Espacial Katya Echazarreta (proventi della bambola Katya Echazarreta).

Oltre a questo, per festeggiare l’anniversario, Barbie organizzerà una serie di workshop virtuali del Barbie Dream Gap Project e workshop dal vivo condotti da varie role model per promuovere la resilienza, l’ambizione e l’abbattimento delle barriere di genere. Barbie collabora con la campagna #ThisLittleGirlIsMe di Inspiring Girls, per una diretta streaming che si terrà il 26 Ottobre condotta da Shonda Rhimes. Shonda Rhimes risponderà alle domande di bambine e ragazze sul proprio percorso professionale e sulla sua resilienza in quanto donna.

Il brand terrà anche una coinvolgente sessione dedicata al processo di trasformazione del Barbie Dream Gap Project al Cause Marketing Summit che si terrà il 2 novembre a New York. La sessione “Il potere della ricerca e della visione culturale nelle partnership a sostegno di una causa: l’evoluzione del Barbie Dream Gap Project” approfondirà le tappe fondamentali del progetto, le iniziative d’impatto e le ricerche di riferimento utilizzate per incoraggiare la prossima generazione di ragazze.

L’ultima ricerca del Cognitive Development Lab* della NYU ha dimostrato che i fattori esterni, come i pregiudizi o il sostegno limitato, sono la barriera più grande che impedisce a bambine e ragazze di vedersi come leader. Oggi sappiamo che bambine e ragazze hanno la fiducia in sé stesse e l’attitudine per diventare leader, ma la società le ostacola. Con il prossimo passo del Barbie Dream Gap Project, il brand si impegnerà a cambiare il nostro mondo al fine di renderlo più favorevole e accogliente per le loro aspirazioni e i loro sogni.

Nei prossimi cinque anni, il Barbie Dream Gap Project intende aumentare il proprio impatto su scala globale, incrementando l’investimento nei modelli e nella rappresentazione come strumenti chiave per colmare il Dream Gap. Agendo come potente catalizzatore del cambiamento, il Barbie Dream Gap Project intende ispirare un movimento più ampio che plasmi il modo in cui la società percepisce e sostiene l’emancipazione delle ragazze.

Per saperne di più sul Barbie Dream Gap Project, visita il sito web https://shop.mattel.com/pages/barbie-role-models.