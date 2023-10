La Natura in aiuto dei piccoli pazienti pediatrici

Il 7 e l’8 ottobre torna Urban Nature, la festa WWF della Natura in città. Numerosi appuntamenti e iniziative saranno realizzati in tutta Italia, dove nelle piazze sarà possibile regalarsi una felce per aiutare il WWF a creare Oasi in ospedale per i piccoli pazienti delle strutture pediatriche. Appuntamento alla Nave de Vero di Marghera dalle 10 alle 18.

MESTRE – Oggi il 99% della popolazione nel mondo respira aria inquinata che supera i limiti di qualità stabiliti dall’OMS, con gravi effetti sulla nostra salute. L’Italia è il primo Paese in Europa per morti attribuibili all’inquinamento atmosferico, soprattutto per tumori da esposizione alle “polveri sottili” PM2,5.

L’aumento del verde urbano potrebbe evitare fino a 43mila morti l’anno nelle città europee. Le aree verdi urbane. infatti, rappresentano sempre di più una risorsa fondamentale per la sostenibilità e la qualità della vita delle persone in città. Lo dimostrano numerose ricerche scientifiche sulla relazione tra spazi verdi, qualità della vita e mortalità nelle aree urbane, confermando l’effetto positivo degli spazi verdi sulla salute mentale dei cittadini e sulla riduzione della mortalità.

Le aree urbane nel mondo ospitano più della metà della popolazione, di conseguenza sono e saranno sempre più al centro dei temi legati alle sfide globali, acquisendo un ruolo fondamentale per la salute e la sicurezza delle persone e per fermare il declino della natura.

Lo conferma il nuovo report del WWF “Persone, città e natura. Rinnovare l’ambiente urbano e migliorare la nostra salute” lanciato in occasione dell’iniziativa di Urban Nature che, con lo slogan “La Natura si fa cura”, invita tutti noi il 7 e 8 ottobre a dare il proprio contributo per aggiungere un pezzetto di verde alle aree urbane e per realizzare piccole ma preziose Oasi negli ospedali pediatrici italiani.

Ecco perché il WWF Venezia e Territorio organizza una raccolta fondi presso la Nave de Vero a Marghera dalle 10 alle 18.

Il ricavato della raccolta sarà destinato alla costituzione di AULE NATURA da realizzare negli spazi esterni dei reparti/ospedali pediatrici per permettere ai giovani malati di usufruire del fattore natura come facilitatore dei processi di guarigione.

Urban Nature 2023 ha il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, dell’ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani, di ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

L’iniziativa Urban Nature è realizzata in collaborazione con i Carabinieri forestali e ANMS (Associazione Nazionale dei Musei Scientifici).