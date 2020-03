La Movida ed il rispetto delle regole imposte

Le disposizioni del Consiglio dei Ministri che hanno posto la provincia di Treviso in zona rossa, cioè ad alto rischio contagio coronavirus, hanno colto di sorpresa tutti ed anche i moglianesi.

Sembra che un pò tutti stiano rispettando le regole imposte, salvo che per alcuni giovani che anche ieri pomeriggio, come al solito assetati di Movida, si sono assiepati fuori dai bar del centro non rispettando la distanza di sicurezza suggerita dal decreto.

Non sono però solo alcuni giovani moglianesi ad essere incuranti del pericolo contagio, anche a Treviso in piazza Trentin è dovuta intervenire la polizia intorno alla mezza notte di ieri per dare ordine alla Movida in pieno svolgimento.

Comunque già questa mattina si è notato in Mogliano una forte diminuzione di presenze con il mercato settimanale quasi vuoto.

Un poco alla volta tutti si stanno adeguando e Mogliano certamente darà, come al solito, il bon esempio.

