“La menopausa oggi”: incontro a Treviso

Domani, mercoledì 18 ottobre, Giornata mondiale della Menopausa, l’Ulss 2 aderisce all’iniziativa (H) Open Day di Fondazione ONDA, Osservatorio nazionale sulla salute della donna di genere, realizzando, in collaborazione con il Comune di Treviso, un evento informativo rivolto alla popolazione dal titolo “La Menopausa oggi”.

TREVISO – L’incontro si terrà a Palazzo Rinaldi di Treviso, alle ore 17.00, e si potrà seguire anche on line tramite il link al QR code in locandina.

“La Menopausa oggi” si pone come obiettivo quello di sensibilizzare le donne sui cambiamenti che accompagnano la menopausa e sulle strategie comportamentali, diagnostiche e terapeutiche che consentono, non solo di migliorare i disturbi che connotano le problematiche a breve termine, ma anche di prevenire e/o ridurre le complicanze a medio-lungo termine, come le malattie cardiovascolari e l’osteoporosi.

“Ringrazio Fondazione Onda per la continua promozione di eventi sulla salute della donna – le parole del direttore generale Ulss 2, Francesco Benazzi -. La collaborazione che anche per questo incontro arriva dal mondo del volontariato e dalla Conferenza dei Sindaci non può che dare valore aggiunto a quanto proposto dal punto di vista medico scientifico”.