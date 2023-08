La maglietta bianca: un capo iconico

La maglietta bianca è un capo di abbigliamento semplice, versatile e senza tempo, che ha accompagnato la storia della moda e della società dal Medioevo ai giorni nostri. Nata come indumento intimo maschile, ha saputo adattarsi ai cambiamenti culturali e alle esigenze di stile, diventando un simbolo di ribellione, eleganza, creatività e personalità.

Ha avuto il suo momento di gloria nell’estate del 1955, quando il giovane attore James Dean la indossò nel film “Gioventù bruciata”, trasformandola in un’icona della controcultura giovanile. La sua immagine con la maglietta bianca, i jeans e la giacca di pelle è entrata nell’immaginario collettivo come espressione di una bellezza ribelle e tormentata. La maglietta bianca di James Dean era di marca Hanes, un’azienda americana nata nel 1901, che forniva anche altri divi del cinema come Marlon Brando.

Ma non è stata solo appannaggio degli uomini. Anche le donne hanno saputo interpretarla con charme e sensualità, come dimostra Brigitte Bardot, che nel 1962 la indossò nel film “Vita privata” di Louis Malle. La diva francese la portava senza nulla sotto, seduta sul bordo del letto, mentre rifletteva sulla sua carriera. Il suo look era semplice ma magnetico, capace di catturare lo sguardo di Marcello Mastroianni, suo partner nel film.

Da allora, la maglietta bianca è diventata un capo imprescindibile per ogni guardaroba, adatta a ogni occasione e a ogni stagione. Si può indossare con un tailleur per un’occasione formale, con una gonna per un look femminile, con un pantalone per un outfit casual. Personalizzabile con stampe, scritte, disegni o accessori. Si può scegliere tra diversi modelli, dal girocollo alla scollatura a V, dalla manica corta alla manica lunga.

L’estate è il momento ideale per sfoggiarla, dona freschezza e luminosità al viso. Si può abbinare a un paio di shorts per una giornata al mare, a un jeans per una passeggiata in città, a un blazer per una serata elegante. La maglietta bianca è anche il capo perfetto per copiare i look delle star, da Audrey Hepburn a Marilyn Monroe, da Madonna a Lady Gaga.

È quindi un capo iconico, che racconta la storia della moda e della società attraverso le sue trasformazioni e le sue reinterpretazioni.

È un capo che non passa mai di moda, che si adatta a ogni stile e a ogni personalità. Tutti dovremmo averla nel nostro armadio, perché ci fa sentire sempre a nostro agio e alla moda. La maglietta bianca è il capo iconico dell’estate, ma anche di tutte le altre stagioni.

