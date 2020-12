La macelleria “Nostrana Carni” della famiglia Michielan

Continuiamo con la pubblicazione a puntate del libro scritto dal nostro concittadino, Nuccio Sapuppo. In questa raccolta l’autore ha voluto raccontare – in forma di monografie – luoghi, avvenimenti e personaggi figli di Mogliano che si sono distinti per le opere che hanno compiuto nella loro vita

La macelleria della famiglia Michielan F. e C. Sas, sita a Zerman in via della Croce 12 inserita nell’antica villa veneta settecentesca Bane, da sempre a conduzione familiare, è stata aperta da Michielan padre nel lontano 1966. Gestita da qualche anno a questa parte dai figli Valerio e Francesco, è considerata oggi una delle migliori macellerie delle Province di Treviso e di Venezia per assortimento e qualità di prodotto.

Negli anni è diventata un vero punto di riferimento per l’intera zona circostante e non solo con clienti affezionati e disposti a viaggiare anche da fuori per acquistare le sue carni. Nella bottega sapientemente gestita da decenni dalla famiglia Michielan si può trovare un vastissimo assortimento di carne di bovino, di vitello, maiale, pollame, selvaggina ed anche diversi prodotti di specialità alimentari, quali formaggi, uova, latte e molto altro, provenienti dal territorio locale a Km 0 e nazionale.

“La garanzia qualitativa dei nostri prodotti – dichiara il signor Valerio Michielan, sono dati dalla tradizione, la cultura contadina, la qualità ed il rispetto della terra che possono garantire ai consumatori nostri clienti un futuro migliore. La nostra carne proviene dalla macellazione di animali allevati in loco ed alimentati esclusivamente con mais, foraggio e soia ed erba medica, tutti prodotti della terra coltivati e raccolti dall’azienda agricola di famiglia dislocata in aperta campagna”.

L’azienda peraltro garantisce la qualità e il controllo della carne in ogni fase del processo produttivo che fanno risultare la carne un prodotto d’eccellenza.

Nonostante la caratteristica del negozio sia l’affollamento continuo di clienti ed una notevole coda, i tempi d’attesa del servizio sono abbastanza brevi ed eseguita dai gestori con gentilezza e professionalità non comuni.

Photo Credits: lanostranacarni.it

