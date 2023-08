La guida turistica del futuro? In Lazio arriva dal cielo

“Adplace” è il primo portale online che propone straordinarie immagini riprese da droni delle tante bellezze storiche, artistiche e naturali, spesso poco conosciute, presenti su tutto il territorio della Regione Lazio. Aperta la collaborazione a dronisti e videomaker, che potranno caricare online i propri video.

ROMA – Per organizzare una gita o un week-end, sarà possibile visionare in anticipo dei brevi video, dinamici e di grande impatto, consentendo alle persone di scegliere cosa visitare dopo averne vista una sintetica anteprima sul proprio smartphone.

Il portale è stato realizzato dall’associazione Adplace – sintesi di “I advice you a place”, cioè “Ti consiglio un luogo” – come progetto vincitore del bando VitaminaG nell’ambito del programma GenerAzioniGiovani.it finanziato dalle Politiche Giovanili della Regione Lazio con il sostegno del Dipartimento per la Gioventù. È già visitabile online su www.adplace.it.

“L’obiettivo di questo progetto è quello di facilitare il turista nella ricerca di un luogo da visitare e, contemporaneamente, di promuovere le tante bellezze storiche, artistiche e paesaggistiche della Regione Lazio, con particolare attenzione ai posti meno conosciuti e frequentati“, spiega Roberto Napoli, presidente dell’associazione Adplace. “La peculiarità del nostro portale, che in futuro potrà essere esteso anche al resto d’Italia e presto sarà fruibile pure in inglese e spagnolo, è utilizzare un approccio innovativo e di grande impatto emotivo, ovvero quello di brevi video realizzati con il drone, di alta qualità e della durata massima di 35 secondi. Grazie ai droni in FPV (First Person View), l’utente avrà un’inedita visione soggettiva e potrà letteralmente ‘volare’ sopra e all’interno del sito prescelto“.

Il portale “Adplace” presenta in apertura una mappa sulla quale sono indicati i “luoghi d’interesse” che potranno essere visitati tramite le immagini del drone, come siti archeologici, luoghi storici, beni artistici, borghi, centri cittadini, musei, mostre, monumenti, cascate, laghi, fiumi, tratti di costa, spiagge, montagne, punti panoramici e molto altro ancora. Ogni singolo luogo viene inserito sulla piattaforma online contestualmente alla pubblicazione di almeno un video e contiene anche alcuni dati, come il nome del posto, la sua categoria, una breve descrizione, le coordinate per la geolocalizzazione, i tag e il link al sito web ufficiale. Attraverso la condivisione della posizione gps del proprio smartphone, è possibile trovare i luoghi d’interesse più vicini e quindi generare le indicazioni stradali per raggiungerli. E’ anche aperta la collaborazione a piloti di drone e videomaker, che potranno registrarsi sul portale e caricare i propri video.

Al momento, su “Adplace” sono già disponibili i video di oltre 50 luoghi d’interesse, inseriti nel progetto finanziato dalla Regione Lazio e scelti tra i più interessanti con la collaborazione dell’associazione Progetto Investiganda.

È possibile dunque visionare le immagini di luoghi straordinari a Roma come Piazza di Spagna e Trinità dei Monti, la Fontana di Trevi, la Fontana dell’Acqua Paola, Piazza Navona e l’Isola Tiberina, oltre ad altri posti bellissimi nel territorio regionale come i borghi medioevali di Civita di Bagnoregio (Viterbo) e Castello dell’Abbadia – Ponte del Diavolo (Viterbo), le cascate di Trevi nel Lazio e di Isola del Liri (Frosinone), l’Anfiteatro di Ferento (Viterbo), il Santuario della Mentorella sul Monte Guadagnolo e il Sacro Speco di San Benedetto a Subiaco (Roma) e anche il faro di Fiumicino (Roma) e Torre Astura (Latina).