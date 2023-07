La grande musica lirica in Concerto a Piazzola sul Brenta

PIAZZOLA SUL BRENTA (PD) – Grande successo di pubblico per uno degli eventi più attesi nel calendario estivo “Magie Musicali d’Estate” promosso nel Comune di Piazzola sul Brenta, dove ieri sera si è esibita – con uno dei suoi più bei repertori – l’Orchestra Sinfonica del Veneto assieme ai tre tenori Fabio Armiliato, Walter Fraccaro e Cristian Ricci.

“Protagonista nelle più belle piazze, ville e luoghi d’eccellenza della nostra regione, e non solo, l’Orchestra Sinfonica del Veneto è un’orchestra giovane, ha un anno e mezzo di vita, ma già un grande curriculum alle spalle. Come vedete sono tutti giovani professionisti e stasera vi delizieranno con un programma che in parte abbiamo ridotto, per riuscire ad arrivare velocemente alla seconda parte e farvi divertire di più” ha detto Federica Morello, presentatrice della serata, in apertura dell’evento, chiamando sul palco il Sindaco Walter Milani per un saluto.

“Lei deve sapere – ha detto Milani – che c’è chi ha l’anticiclone delle Azzorre, noi abbiamo l’anticiclone piazzolese, questa mattina alle 8 si diceva non si fa nulla. Invece no, Piazzola è fortunata, una bella città, e siamo qui stasera a goderci questo spettacolo, un appuntamento ormai consueto, annuale, che l’amministrazione comunale intende dedicare ai propri cittadini. Dal 2019 portiamo la lirica qui a Piazzola, è un appuntamento che si ripeterà e che darà un connubio, un incanto del passato di cui siamo circondati ma con la vivacità del presente; è un crocevia di cultura, musica, e arte”, ha concluso il primo cittadino, invitando il pubblico ad ascoltare le famosissime arie liriche in repertorio e a coglierne le emozioni, dal passato, dai propri sentimenti, dai ricordi che ha vissuto, anche dai progetti, dalle cose nuove, perché “solo la musica sa toccare il profondo e quelle corde che mille altre situazioni non riescono a fare”.

Passando la parola al Presidente della Prima Commissione Regionale, Luciano Sandonà, che ha sottolineato come sia motivo di orgoglio portare la grande musica e la grande lirica a Piazzola, dove “abbiamo uno scenario unico con la piazza e la sua villa meravigliosa. Stasera abbiamo un’orchestra giovane fatta di professionisti veneti, di ragazzi che stanno andando avanti nella loro professione, e di tre straordinari tenori. Porto i saluti del Presidente della Regione Luca Zaia, con la collega Elisa Venturini che è qui con noi ad assistere al concerto. Buona serata e buona musica a tutti”.

Ad esprime la sua gioia per un evento di tale portata, anche il Presidente di Banca del Veneto Centrale Gaetano Marangoni, che ha portato così i suoi saluti sul palco: “Ѐ già stato detto che questa piazza rende questo evento meraviglioso, il palco lo esalta, poi ci sono i tre tenori e quindi stasera sarà grande musica. Come Banca del Veneto Centrale abbiamo l’opportunità di essere ancora una volta vicini alle persone, sosteniamo la musica, sosteniamo lo sport quello che si svolge nei campi di calcio, la cultura e gli eventi locali; essere una banca del territorio significa questo, dare un contributo per godere una serata in più, un momento in più, un evento in più. Da parte nostra un ringraziamento al duo Ricci-Morello, quando chiamano siamo presenti e lo facciamo con grande entusiasmo e grande passione, un bellissimo modo di praticare e sostenere il territorio”.

“Quello di stasera è un modo anche per condividere le bellezze del nostro territorio con persone che vengono da fuori, dalle province limitrofe e anche da fuori regione – ha continuato la Morello – Ringraziamo il sindaco, salutiamo il vice presidente della provincia di Padova, Vincenzo Gottardo, che è qui con noi stasera e salutiamo il grande professore luminare della scienza il cardiochirurgo e amico Gino Gerosa, che sappiamo essere qui insieme al professor Carlo Adami. Salutiamo tutti i gruppi che ci hanno raggiunto gli amici di Longare e di Vicenza dell’Associazione Marcella Pobbe, gli amici di Abano Terme Cristian Ricci Fanclub e gli amici del club Giuseppe Verdi di Carpi di Modena che ci hanno raggiunto”, ha concluso la presentatrice, introducendo la prima sinfonia della serata: Nabucco del grande Giuseppe Verdi.

Hanno sostenuto questo evento la Banca del Veneto Centrale Credito Cooperativo, San Marco Group, My Venice, Forno d’Asolo, Ca’ Pigneto e Ca’ Vescovado.