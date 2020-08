La Giunta approva l’intitolazione di una rotonda a Mestre a Louis Braille

La Giunta comunale ha approvato una delibera che intende intitolare una rotonda a Mestre – esattamente quella realizzata tra via Miranese e via Giustizia – a Louis Braille (4 gennaio 1809 – 6 gennaio 1852), inventore del sistema di scrittura e lettura a rilievo per non vedenti.

L’invenzione scaturì dalla condizione fisica di Braille, di origini francesi: quest’ultimo, infatti, si infortunò all’occhio sinistro dopo un incidente nell’officina del padre sellaio a 3 anni. In seguito, a causa dell’estendersi dell’infezione, perse l’uso anche dell’occhio destro.

“Braille per i non vedenti ha rappresentato la svolta per l’accesso alla cultura in ogni sua forma – commenta Alessandro Trovato, presidente della sezione provinciale di Venezia dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ONLUS-APS – Dall’invenzione del Braille si sono aperti orizzonti enormi grazie alla possibile alfabetizzazione. Le rotatorie per i ciechi sono un luogo dove, nella mobilità autonoma, devono metterci più del massimo della concentrazione, nella speranza che venga da tutti rispettato il Codice della strada. Sarà quindi un bel modo per ricordare agli automobilisti di aver massima attenzione anche per i pedoni non vedenti”.

