La giunta approva l’esenzione del pagamento di COSAP e CIMP per il periodo dei tre mesi di lock down per le attività economiche

La Giunta Comunale, riunita nei giorni scorsi in web conference, ha approvato due delibere riguardanti, rispettivamente, le esenzioni, per tutto il periodo del lock-down disposto per arginare la diffusione del Coronavirus, dei canoni per gli impianti pubblicitari e per gli spazi ed aree pubbliche. Nello specifico dopo le modifiche introdotte dal Consiglio Comunale ai rispettivi regolamenti e funzionali alla possibilità introduzione, da parte della Giunta, di esenzioni in materia di COSAP e CIMP a seguito eventi particolari, si è quindi deciso di completare il pacchetto di iniziative a favore delle attività economiche per tali tributi.

Così, dopo aver previsto l’esenzione dal canone COSAP per le attività di somministrazione di alimenti e bevande per il periodo marzo/aprile e novembre/dicembre in aggiunta al periodo maggio/ottobre stabilito dallo Stato, la Giunta ha deciso, con queste delibere, di prevedere un periodo di esenzione di 3 mesi, pari indicativamente al periodo di lock-down, per tutte le altre attività economiche per quanto riguarda la COSAP e il CIMP. Oltre a tale aspetto, che si sostanzia in una riduzione di 1/4 dell’importo annuo dovuto, le delibere in questione introducono anche una ulteriore agevolazione di natura finanziaria prevedendo infatti il posticipo a decorrere dal 31.12 dei termini di versamento. Una manovra dal valore complessivo di 1.250.000 euro se si considera che le esenzioni previste per il COSAP si aggirano sui 750mila euro e i restanti 500mila valgono per il CIMP.

Una manovra che si aggiunge agli altri provvedimenti approvati dalla Giunta come: l’esenzione dal pagamento dei canoni d’affitto per tutte le botteghe e attività commerciali condotte all’interno di spazi comunali e che, durante il periodo di emergenza epidemiologica, hanno dovuto sospendere integralmente l’attività; l’aiuto dato ai cittadini con il rinvio delle scadenze delle imposte comunali, le agevolazioni ai bar e ristoranti sui plateatici, la gratuità per l’intero 2020 alle associazioni concessionarie di uno spazio comunale e gli aiuti alle associazioni e società sportive.