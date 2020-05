La Giunta approva lavori in dieci scuole del centro storico di Venezia

La Giunta comunale si è riunita oggi in Web Conference ed ha approvato su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Francesca Zaccariotto, un pacchetto di cinque delibere che vanno a stanziare più di 2,2 milioni di euro per la sistemazione, il ripristino e il rifacimento di edifici scolastici nel centro storico di Venezia.

Quali scuole prevede la proposta

L’assessore ha rilasciato una intervista in cui spiega la proposta approvata dalla Giunta e dal Sindaco:

“Si tratta di delibere che approvano i progetti definitivi, comprensivi di quelli di fattibilità tecnica ed economica, per la sistemazione complessiva di 10 istituti scolastici, strutture danneggiate durante l’acqua alta eccezionale dello scorso novembre e che, a breve, vedranno la partenza dei lavori pubblici. Nello specifico la prima delibera, per un investimento di 231.585 euro, riguarda: la scuola dell’infanzia Munari, con interventi di risanamento delle murature e degli infissi al piano terra che sono stati rovinati dalla marea eccezionale; la scuola secondaria Morosini nei suoi due palazzi di riferimento (Palazzo Priuli e Palazzo Carminati), con la sistemazione e ripristino dei tratti di muratura danneggiati al piano terra oltre al recupero delle pavimentazioni storiche; la scuola dell’infanzia Tommaseo, con ripristino della pavimentazione al piano terra e dei serramenti.

La seconda delibera, per un ammontare di 1.254.999,99 euro, prevede un intervento di consolidamento strutturale e di miglioramento sismico, oltre che di restauro, della scuola del’infanzia Santa Teresa a Dorsoduro. L’intervento consiste in un risanamento delle murature consumate dalla marea eccezionale, il rifacimento delle pavimentazioni al piano terra, il restauro degli infissi, l’adeguamento igienico sanitario e impiantistico.

La terza delibera riguarda invece lavori di ripristino diffusi in ulteriori sedi scolastiche: alla scuola primaria B. Canal, alla primaria A. Manzoni, alla secondaria J. Sansovino e alla primaria San Girolamo si provvederà così, con un finanziamento di 112.166 euro, al ripristino delle murature e degli intonaci dei locali al piano terra, oltre che al restauro delle pavimentazioni, dei materiali lapidei e dei serramenti danneggiati.

La quarta delibera riguarda, per un importo di 231.084 euro, interventi di innalzamento della pavimentazione di circa 60 centimetri della palestra, adeguamento spogliatoi e atrio d’ingresso della primaria Renier Michiel e l’innalzamento e il rifacimento della pavimentazione della palestra, oltre che l’adeguamento degli spogliatoi e dei servizi igienici, della palestra della scuola dell’infanzia Diego Valeri.

Quest’ultima sarà interessata da altri importanti lavori approvati con la quinta delibera dove, con un investimento di 372.710 euro, si interverrà per una ristrutturazione dell’intera struttura scolastica di Fondamenta Cereri a Dorsoduro. L’intervento consiste nella sistemazione, per darne una nuova funzione, agli spazi interni con il conseguente rifacimento delle pavimentazioni del primo piano, il restauro degli infissi, l’adeguamento igienico sanitario e impiantistico, la predisposizione di una piattaforma elevatrice tra il piano terra e il primo piano e tutte le operazioni propedeutiche all’ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi”.

La lista dei progetti approvati è visualizzabile a questo link:

“In appena tre mesi – conclude l’assessore – da quando abbiamo ricevuto i fondi per i lavori di ripristino degli edifici pubblici colpiti dall’acqua alta, siamo riusciti ad arrivare al punto in cui riusciremo in brevissimo tempo a iniziare i lavori in modo tale che i nostri studenti possano, quanto prima, tornare a a frequentare scuole ristrutturate e accoglienti. Grazie quindi al sindaco e a quanti si sono impegnati per raggiungere questo obiettivo in maniera così rapida. Ciò dimostra un grande lavoro di squadra e la capacità di superare le difficoltà con determinazione e voglia di fare”.

