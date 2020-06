La Giunta approva lavori di manutenzione straordinaria della residenza pubblica nella terraferma per ulteriori 250mila euro. La vicesindaco Colle: “In questi anni investiti quasi 20 milioni di euro per la sistemazione delle case pubbliche”

La Giunta comunale ha approvato nei giorni scorsi, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Francesca Zaccariotto, il progetto definitivo, che prevede uno stanziamento di 250mila euro, relativamente ad interventi di manutenzione straordinaria della residenza pubblica in terraferma, rivolta a rispondere tempestivamente al mantenimento degli standard abitativi, con l’esecuzione di interventi puntuali per guasto o manutenzioni non differibili all’interno di singoli alloggi o nelle parti comuni dei fabbricati residenziali.

“Con questa delibera, che si inserisce in un percorso molto più ampio che stiamo portando avanti fin dal nostro insediamento nel 2015, – commenta Zaccariotto – andiamo ad intervenire sull’edilizia pubblica con l’obiettivo di assicurare a tutti i nostri cittadini affittuari delle case sempre più confortevoli, oltre che a garantire la sicurezza degli impianti e delle strutture. Questo finanziamento riguarda, in particolar modo, il condominio Torre 27 alla Cita, andando a intervenire sulle autorimesse, a sostituire alcuni impianti citofonici e a mettere in ordine parti di recinzioni in via Case Nuove a Marghera”.

“Il Comune di Venezia mette a disposizione dei cittadini circa 5.500 alloggi, dislocati in tutto il territorio comunale – spiega la vicesindaco con delega alla Casa Luciana Colle – Ogni anno l’amministrazione comunale si è impegnata per stanziare ingenti somme di denaro per poter mettere a disposizione dell’Amministrazione un patrimonio di alloggi per dare puntuali risposte a quei cittadini che, trovandosi in un momento di difficoltà economica, possano avere una casa dove poter vivere. Dal 2015 ad oggi abbiamo già risistemato più di 650 appartamenti uniformemente suddivisi tra la terraferma e il centro storico con le Isole. Il tutto per un totale di quasi 15 milioni di euro, ai quali se ne aggiungono altri quasi 5 milioni già stanziati e che prenderanno avvio nelle prossime settimane. Con il finanziamento approvato dalla Giunta si darà invece seguito al progetto di manutenzione ordinaria di quegli alloggi che ne necessitano e che si aggiunge agli altri 900mila euro approvati nei mesi scorsi sempre per l’annualità 2020”.

