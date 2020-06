La Giunta approva il patto di collaborazione tra Venezia e Miami. Il sindaco Brugnaro: “Un ulteriore gesto che rafforza il legame tra la nostra città e gli Stati Uniti”

La Giunta comunale, riunita oggi in web conference, ha approvato il Patto di Collaborazione tra Venezia e Miami, recependo l’interesse e l’impegno del sindaco Luigi Brugnaro per il rafforzamento delle relazioni tra le due città.

“Venezia, città che nella sua storia ha saputo parlare al mondo intero, alle diverse culture e alle diverse tradizioni, raggiunge oggi un ulteriore importante Patto di Collaborazione con una delle più influenti e caratteristiche città degli Stati Uniti. Si va così rafforzando quel legame che lega Venezia agli States. Non un semplice accordo a parole, ma un vero e proprio rapporto di sincera amicizia che in questi 5 anni abbiamo saputo reciprocamente costruire e alimentare. Rimarrà indelebile nel mio cuore il ricordo della sfilata nella Fifth Avenue in occasione del Columbus day del 2017, l’inaugurazione della mostra del Tintoretto a Washington nel 2019, la grande amicizia con Daniel A. Nigro, Commissioner del New York City Fire Department, diventato nostro ambassador. E quella con il presidente del Congresso ebraico mondiale, lo statunitense Ronald Lauder, quella con il corpo diplomatico che va dal nostro ambasciatore negli Stati Uniti Armando Varricchio a quella con il suo omologo in Italia, Lewis Eisemberg. Quest’ultimo, proprio per manifestare la sua grande amicizia con la città, ha accettato il mio invito ad essere presente domenica scorsa alla ‘Vogada de la Rinascita’, dopo aver partecipato alla Regata Storica dell’anno scorso. Una presenza molto significativa soprattutto per le parole spese per il rilancio della città e per l’invito esteso a tutti gli americani a venire a Venezia e vedere quello che lui stesso ha constatato in questi ultimi anni. Ora questa fitta rete di relazioni, grazie anche all’impegno del consigliere delegato Luca Battistella, si arricchisce di un ulteriore tassello costruito con il sindaco di Miami, Francis Suarez, al quale va la nostra stima per aver collaborato fattivamente al raggiungimento di questo risultato. Venezia, dopo anni di silenzio, torna a farsi sentire e ad essere luogo di incontro e di confronto in ambito culturale, commerciale e di best practice. Venezia, regina dei mari e crocevia di popoli, si sta dimostrando sempre più quella città in cui tutti i cittadini del mondo si possono riconoscere, la possono amare e possono sentirla propria”.

Nello specifico con il Patto di collaborazione Il Comune di Venezia e la Città di Miami, si impegnano, attraverso gli assessorati competenti per le singole tematiche previste dall’accordo, ad attuare una serie di attività finalizzate al rafforzamento dei legami di amicizia, collaborazione e comprensione reciproca nei settori della Cultura, dell’Ambiente, della Progettazione, delle Città intelligenti, del Commercio e dell’Economia locale.

