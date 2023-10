La Giornata mondiale degli insegnanti è una ricorrenza che si celebra ogni anno il 5 ottobre, per riconoscere il ruolo fondamentale degli insegnanti nella società e nella formazione delle nuove generazioni. Questa giornata è stata istituita nel 1994 dall’UNESCO, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura.

Perché si celebra il 5 ottobre?

Il 5 ottobre è la data in cui, nel 1966, si è tenuta a Parigi una conferenza speciale tra l’UNESCO e l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), in cui è stata adottata la Raccomandazione sullo status degli insegnanti. Si tratta di un documento che stabilisce i principi e gli standard per i diritti e le responsabilità dei docenti in tutto il mondo, riguardo alla formazione, al reclutamento, alle condizioni di lavoro, alla libertà accademica e alla partecipazione alla vita scolastica.

Qual è il tema della Giornata mondiale degli insegnanti 2023?

Ogni anno, la Giornata mondiale degli insegnanti ha un tema specifico, che riflette le sfide e le opportunità che gli insegnanti affrontano nel loro lavoro. Il tema della Giornata mondiale degli insegnanti 2023 è “Insegnare in libertà, dare maggior potere agli insegnanti”. Questo tema vuole sottolineare l’importanza di garantire agli insegnanti l’autonomia professionale, la sicurezza e il rispetto, come condizioni essenziali per una qualità dell’istruzione equa e inclusiva. Inoltre, vuole promuovere il dialogo e la collaborazione tra gli insegnanti, le autorità educative, le organizzazioni sindacali e la società civile, per migliorare le politiche e le pratiche relative al mestiere di insegnare.

Come si celebra la Giornata mondiale degli insegnanti?

La Giornata mondiale degli insegnanti è un’occasione per celebrare gli insegnanti e il loro contributo allo sviluppo umano e sociale. In tutto il mondo, si organizzano eventi, iniziative, campagne e attività per rendere omaggio agli insegnanti e sensibilizzare l’opinione pubblica sul loro ruolo:

Conferenze, seminari, dibattiti e tavole rotonde su temi legati all’insegnamento e all’apprendimento.

Premi, riconoscimenti e attestati di merito agli insegnanti che si sono distinti per la loro professionalità e dedizione.

Manifestazioni artistiche, culturali e sportive che coinvolgono gli insegnanti e gli studenti.

Iniziative di solidarietà e cooperazione tra gli insegnanti di diversi Paesi e contesti.

Messaggi di auguri, ringraziamenti e apprezzamenti agli insegnanti da parte dei loro colleghi, studenti, famiglie e comunità.

La Giornata mondiale degli insegnanti è una giornata speciale dedicata agli insegnanti, che sono i veri eroi dell’istruzione. Questa giornata vuole celebrare il loro ruolo, riconoscere il loro merito, sostenere il loro lavoro e riflettere sulle loro sfide. La Giornata mondiale degli insegnanti è anche una giornata per ricordare che l’istruzione è un diritto umano fondamentale e un obiettivo globale, che richiede l’impegno e la collaborazione di tutti. Gli insegnanti sono i principali alleati per raggiungere questo obiettivo e per costruire un mondo migliore.