La Festa dello Sport a Zero Branco non si ferma

Si sarebbe potuta rimandare all’anno prossimo, come tanti altri appuntamenti, ma l’Amministrazione Comune di Zero Branco alla Festa dello Sport non ha voluto rinunciare. L’evento, giunto alla sua 11^ edizione, segna come ogni anno, l’inizio delle attività dei ragazzi. È in questo periodo infatti che ricominciano la scuola, le discipline sportive, e tutte le varie attività connesse.

“E quindi volevamo e dovevamo esserci!” è il commento dell’Amministrazione.

È stata una scelta ponderata presa a tavolino dai consiglieri Favaretto (in foto), Cazzaro e Masiero (rispettivamente con delega allo Sport, alla Scuola e alle Politiche giovanili), che si sono riuniti per organizzare questo grande appuntamento. Ognuno con le proprie competenze ha contribuito a creare una sinergia di gruppo.

Quella di quest’anno sarà una Festa dello Sport all’insegna del buon senso e della tanta attenzione a quelle che sono le normative vigenti anti Covid-19. “La sicurezza viene prima di ogni cosa, ma vogliamo riportare i nostri ragazzi ad una parvenza di normalità. Quindi, muniti di mascherina e gel, e mantenendo il distanziamento sociale, domenica 4 ottobre si potranno provare le varie discipline sportive presenti in piazza Umberto I. Noi non ci fermiamo!”

