È iniziata ieri, e si concluderà lunedì 2 ottobre, la Festa degli Angeli di Carpenedo. Dallo spettacolare volo dei supereroi acrobatici dal campanile della chiesa agli “angeli” in tutte le forme – Vigili del Fuoco, Gruppo Cinofilo della Polizia Locale, Lagunari passando per le associazioni del territorio – Villa Franchin in viale Garibaldi è il fulcro di attimi di gioia, condivisione, allegria in uno degli “angoli” più belli di Mestre. Tre giorni all’insegna della solidarietà per il reparto di pediatria dell’Ospedale dell’Angelo. Oggi, domenica 1 ottobre, alle 10.15 si ripeterà il volo, questa volta però i membri dell’associazione SEA Supereroi Acrobatici ODV ETS saranno vestiti da angeli.

MESTRE – Carpenedo è un’isola felice. Un luogo che a volte sembra quasi fuori dal tempo. Qui la gente, quando scende per strada, si riconosce, si saluta, scherza, si ritrova. La piazza, con la chiesa che ha avuto per tanti anni un simbolo di pace e fratellanza, don Armando Trevisiol – missione portata avanti ora da don Gianni Antoniazzi – è per tutti noi che ci gravitiamo intorno un luogo magico. Unico.

Ieri l’inizio della festa degli Angeli è stato anche questo: scendere per fare colazione con gli amici e vedere un via vai strano di furgoncini di EdiliziaAcrobatica, realtà unica in Italia fondata dal genio di Riccardo Iovino, skipper genovese, con la passione per il mare, il vento e le grandi altezze passato oltre lo scorso 25 settembre.

E poi la musica in villa. Le persone, i sorrisi. I bambini e i cani. Tutti insieme per un unico scopo: raccogliere fondi per il reparto di pediatria dell’Ospedale dell’Angelo.

La Festa degli Angeli propone tre giorni caratterizzati da socialità e momenti di intrattenimento anche spettacolari in programma a Carpenedo fino a lunedì 2 ottobre. L’evento, che rappresenta una prima edizione, si inserisce nell’ambito dei festeggiamenti diffusi su tutto il territorio per il giorno di San Michele, patrono di Mestre, che ricorre il 29 settembre. La manifestazione è inclusa nella programmazione de “Le Città in Festa” del Comune di Venezia, in collaborazione con Vela e patrocinata dell’Azienda Ulss 3 Serenissima.

La giornata è iniziata con il taglio del nastro alle 10, a cui è seguita la presentazione delle associazioni coinvolte e del concorso artistico rivolto alle scuole. Presenti, all’apertura, l’assessore alle Politiche educative, Laura Besio, e il direttore Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle tradizioni e del verde pubblico, Marco Mastroianni, insieme ad alcuni consiglieri comunali e di Municipalità.

“È una gioia vedere così tanta gente riunita oggi – ha dichiarato l’assessore Besio – Questa è una straordinaria pagina che stiamo scrivendo nel territorio perché, segnatamente a Carpenedo, tre giorni di eventi diversi, originali, che coinvolgono così tante persone, e mossi dalla solidarietà, non si erano mai visti. E se questo è possibile è perché ci sono persone di buona volontà che si impegnano a costruire questo meritevole spazio, dalla parrocchia con l’associazione Germogliamo che ne sono state impulso, attirando in maniera contagiosa operatori commerciali, associazioni, scuole, volontari. In sostanza tutte quelle persone che ogni giorno, in sordina, con grande spirito di servizio fanno grande la nostra Città”.

Alle 14.30 è avvenuto poi lo spettacolare volo dei supereroi acrobatici che si sono calati dal campanile della Chiesa dei Santi Gervasio e Protasio, dimostrazione che ha suscitato il grande stupore dei bambini presenti.

In seguito la Festa si è nuovamente spostata nei giardini di Villa Franchin dove l’assessore alla Coesione sociale, Simone Venturini, ha ricordato le finalità benefiche dell’iniziativa: “Tutti i fondi che raccoglieremo oggi saranno devoluti alla pediatria dell’Ospedale dell’Angelo”. E ha aggiunto: “Il mio più grande ringraziamento va a tutto lo staff della Festa degli Angeli che ha permesso la realizzazione di questa prima edizione di successo, e anche ai volontari della Protezione civile e ai membri dell’associazione SEA Supereroi Acrobatici ODV ETS presenti con me sul palco”.

