La Famiglia Grando e le sue attività

Lavorazione marmi e onoranze funebri

Il Capostipite della Famiglia, Paolino Grando, negli anni Sessanta, col suo modesto mestiere di marmista che svolgeva in un piccolo laboratorio in via Zermanesa nei pressi del Cimitero di Mogliano, diede inizio all’avventura imprenditoriale che oggi ha reso la famiglia Grando una delle meglio quotate del territorio.

Successivamente, quando sua figlia raggiunse l’età di poco più di vent’anni, aggiunse in fianco al laboratorio del marmo, un negozio di fiori dove i moglianesi trovavano i fiori adatti per poi depositarli sulle tombe dei propri cari.

In seguito, Paolino, con il supporto della Famiglia, nella quale era entrato nel frattempo a far parte il genero, per prima cosa ingrandì e potenziò l’attività della lavorazione del marmo, creando lentamente una delle Aziende più professionali nel suo settore includendo col marmo la lavorazione del granito e delle pietre in genere, specializzandosi nei lavori delle tombe cimiteriali.

Per completare il cerchio lavorativo ed imprenditoriale infine, alle sue attività la Famiglia Grando ha aggiunto l’Impresa di Onoranze Funebri con la quale ha raggiunto per serietà, affidabilità e professionalità al top del proprio servizio e del rapporto con i propri clienti, rendendosi loro disponibile per qualsiasi esigenza essi possano manifestare.

