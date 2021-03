La dottoressa dei colori ha compiuto 100 anni!

Alessandrina Tamburini, fondatrice insieme al padre Pietro del Colorificio San Marco, ha festeggiato ieri, 1° marzo, il traguardo del secolo. È stata forse la prima donna di Mogliano Veneto a conseguire la laurea in Scienze Economiche e Commerciali a Ca’ Foscari.

Ha trasformato la ditta di colori del padre in un’azienda moderna, tanto da imporsi in campo internazionale e portare nel mondo il simbolo di Venezia.

“È un onore per tutti noi festeggiare la nostra concittadina Alessandrina Tamburini, donna di valore e grande benefattrice” ha commentato l’assessore alle Politiche sociali di Mogliano Giuliana Tochet.

“Esprimo un forte sentimento di ammirazione verso questa donna che ha sempre creduto nella fede, nel lavoro e nella famiglia, che ama il suo territorio e tanto ha fatto per la sua città. Insieme all’amico, Sindaco di Marcon, Matteo Romanello abbiamo portato gli auguri delle nostre amministrazioni e ringraziato per tutto ciò che ha fatto per il nostro territorio” ha dichiarato il Sindaco di Mogliano Davide Bortolato, in visita alla sede del Colorificio San Marco a Marcon.

Silvia Moscati

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti