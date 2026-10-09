In sala Luttazzi a Trieste ritornano i “Ritratti d’Opera”

Trieste – Riprendono, dopo la pausa estiva, gli appuntamenti della rassegna “La cultura non ha età”, promossa da ASP Pro Senectute e inserita nel calendario di “Una luce sempre accesa” del Comune di Trieste – Assessorato alle Politiche della Cultura e del Turismo.

Il nuovo appuntamento è in programma giovedì 15 ottobre 2026 alle ore 17.00 alla Sala Luttazzi del Magazzino 26, nel Porto Vecchio, con “Ritratti d’opera”, un recital di arie d’opera che vedrà protagonista il soprano Veronika Foia, accompagnata al pianoforte da Iryna Lytvynenko.

Il progetto

Con il ritorno degli appuntamenti autunnali prosegue così il percorso di “La cultura non ha età”, progetto nato all’interno delle attività di ASP Pro Senectute con l’obiettivo di contrastare la solitudine, favorire la socializzazione e contribuire al benessere e alla qualità della vita nella Terza Età.

La rassegna comprende dieci spettacoli, tutti ospitati alla Sala Luttazzi, e propone un programma realizzato in collaborazione con importanti realtà culturali della città e della regione Friuli Venezia Giulia, tra musica classica e popolare, teatro e incontri culturali.

“Ritratti d’opera” accompagnerà il pubblico in un percorso attraverso il repertorio lirico, affidato alla voce di Veronika Foia e al pianoforte di Iryna Lytvynenko, in un appuntamento pensato non soltanto come occasione di ascolto, ma anche come momento di incontro e condivisione.

“È proprio questo lo spirito che anima l’intero progetto: offrire agli anziani di Trieste occasioni per stare insieme, vivere la cultura e creare nuovi momenti di socialità, all’interno di uno spazio accogliente e accessibile. Una proposta rivolta in particolare alla Terza Età, ma aperta all’intera cittadinanza e capace di favorire l’incontro tra generazioni” spiegano gli organizzatori.

L’ingresso all’evento è libero fino a esaurimento posti.

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