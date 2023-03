La cucina italiana attraverso gli anni: l’evoluzione degli influencer e il loro impatto sulla tradizione

IL FONDACO DEL GUSTO DI PIEVE DI SOLIGO OSPITA PAOLA RANCATI

GIOVEDÌ 23 MARZO – ORE 20.30

La crescente importanza degli “influencer” nella comunicazione enogastronomica è un fenomeno sempre più evidente. Tuttavia, il Comitato Scientifico del Fondaco del Gusto ha deciso di analizzare questo fenomeno da un punto di vista storico, cercando di capire come sia cambiato il ruolo degli influencer nella cucina italiana negli ultimi 100 anni.

La conferenza “Gli influencer nella cucina italiana. Cosa è cambiato negli ultimi 100 anni”, che si terrà il 23 marzo presso il Fondaco del Gusto di Pieve di Soligo, sarà tenuta da Paola Rancati, una delle giornaliste gastronomiche più autorevoli del panorama italiano.

Rancati, nota anche per la sua attività editoriale, spiegherà come, nonostante la mancanza di mezzi di comunicazione veloci come i social media, già negli anni Venti e Quaranta del Novecento la pediatra Amalia Moretti Foggia, meglio conosciuta come Petronilla, riuscì a diventare una figura influente proponendo consigli e ricette sane e appetitose attraverso la sua rubrica sulla “Domenica del Corriere”.

La relatrice sottolineerà inoltre come per gli influencer di oggi, così come per quelli di ieri, la credibilità nei confronti del pubblico di riferimento sia un fattore decisivo, ben oltre il numero di follower.

Per partecipare all’evento, è necessario prenotarsi specificando se si intende partecipare in presenza o online, inviando una mail a [email protected] o un messaggio WhatsApp al numero 351.3202266.

Il Fondaco del Gusto, sostenuto da Bocon Casa e Cucina, è un progetto permanente del Consorzio delle Pro Loco del Quartier del Piave, che ha come obiettivo quello di promuovere la cultura del cibo e del vino italiano.