La corsa che non c’è. Un fantasma per medaglia

Partenza alle 2.00 di notte e arrivo alla stessa ora, ma com’è possibile? A Treviso la corsa che non c’è sfida la linea temporale e raccoglie quasi 500 partecipanti per un avvenimento unico nel suo genere. Arrivederci all’edizione 2024, salvo che non decidano di abolire l’ora legale.

TREVISO – Alcune idee originali hanno il sapore della sfida intelligente. Se poi si pensa di correre – o camminare – eliminando “il fattore tempo”, partendo e arrivando nel medesimo orario, tra una sorta di Ritorno al Futuro e un viaggio nel Tardis del Doctor Who, il gioco è fatto.

È così che domenica scorsa quasi 500 ardimentosi di ogni età hanno iniziato a correre alle due del mattino… per arrivare al traguardo alla stessa ora!

“Non è una corsa per velocisti e non ci sono limiti di tempo per concludere la corsa, chiunque può parteciparvi correndo o camminando per godersi la bellezza di Treviso a un orario insolito“, spiega Mauro Sartorel.

“È la corsa che non c’è perché si svolge durante il cambio dell’ora, da legale a solare. L’orario di partenza e quello di arrivo coincidono: si parte alle 02:00 e si arriva alle 02:00, come se nulla fosse successo, secondo l’orologio, ma il fiatone e le gambe pesanti fanno ricordare che la corsa si è svolta per davvero. La fatica è proporzionale alla lunghezza del percorso scelto: 10km per i runner e 5km per i walker e nordic walker; sviluppati nel centro storico della nostra bella Treviso“.

E quale poteva essere la medaglia ricordo come simbolo della manifestazione? Un fantasmino! Ma ci sono stati anche dei trofei come premio per i primi tre gruppi più numerosi.

“Prima della partenza un buon caffè per dare energia e aiutare i muscoli ad attivarsi accompagnato da un ristoro con del tè caldo, dolci e frutta all’arrivo – continua Sartorel. – Tra i partecipanti molte persone anche da fuori Comune: Padova, Verona e Modena, solo per accennarne alcuni.

Fondamentale e determinante è stato il supporto da parte del gruppo di volontari della società organizzatrice, mgmFIT Runner & Walker Friends, che grazie alla loro disponibilità ha potuto organizzare al meglio l’evento permettendone la sua riuscita, altrimenti irrealizzabile.

Il messaggio che l’asd mgmFIT vuole diffondere, anche attraverso questa manifestazione, sta all’interno del suo acronimo MGM ovvero “Many Goals for Moving” secondo cui ci sono “tanti obiettivi per muoversi” e ognuno segue il proprio…

Arrivederci all’edizione 2024, salvo che non decidano di abolire l’ora legale“.

Per la prima edizione ufficiale, il patrocinio del Comune di Treviso, il supporto del corpo della Polizia Municipale e quello di alcune aziende locali.