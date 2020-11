La consegna sicura di Itty.Fish, dal mare alla tua tavola

Evitare i luoghi affollati è uno dei primi comportamenti responsabili che possiamo adottare in questo particolare periodo, difficile per tutti, per limitare al massimo il rischio di contagio.

Se è vero che il buon cibo può risollevare il morale, sono sempre di più – per fortuna – gli e-commerce attivi con le consegne a domicilio sull’intero territorio nazionale!

In questo periodo di restrizioni che stiamo vivendo, sperimentare in cucina è diventato uno dei passatempi prediletti dagli italiani per scandire le proprie giornate. Ma andiamoci cauti con torte e biscotti, questa volta! I nutrizionisti consigliano infatti una dieta sana e bilanciata, accompagnata da attività fisica (una camminata di 30 minuti è sufficiente). Da sempre alleato della nostra salute è il pesce, uno degli alimenti più amati della dieta mediterranea. Le sue carni sono fonte di proteine, ricche di vitamine, di sali minerali e di acidi grassi essenziali Omega3, toccasana per la memoria.

Dal momento che evitare supermercati affollati e pescherie fuori comune è più che raccomandato, ecco che chiunque può si adopera per arrivare direttamente nelle case degli italiani attraverso il servizio di consegna a domicilio.

Un esempio ne è Itty.Fish, una pescheria del Veneziano con tre negozi in Veneto (a San Stino di Livenza, San Donà e Conegliano), il cui servizio di consegna di pesce fresco a domicilio è sempre attivo!

Come ordinare online?

Ordinare online è semplicissimo: una volta ricevuto l’ordine del cliente attraverso lo shop online, questo viene trasmesso al team che, sulla base del pescato del giorno, prepara il pacco. Tutto il pesce ordinato viene confezionato in ATM (= atmosfera protettiva, una metodologia che permette di aumentare il periodo di conservazione dei prodotti alimentari) e successivamente trasportato su mezzi refrigerati in grado di garantire il rispetto della catena del freddo, ovvero una temperatura compresa tra 0-4°C, lungo tutto il tragitto. In questo modo il pesce mantiene la sua freschezza e le proprie caratteristiche organolettiche inalterate fino alla porta del suo destinatario.

Ordinare pesce online: crudo o cotto?

Il sito di Itty.Fish è sempre aggiornato con le proposte di pesce crudo e cotto del giorno, a seconda del pescato e della stagione.

Se sei una di quelle persone che ha tempo e passione di stare ai fornelli, ti suggeriamo di navigare tra le proposte di pesce fresco di giornata (dove trovi il pesce già pulito, eviscerato e sfilettato, pronto da cucinare). Se al contrario cucinare non è il tuo forte, ti invitiamo ad assaggiare le proposte di pesce già cotto, preparato con grande passione e attenzione secondo le ricette degli Chef di Itty.Fish.

Se invece appartieni per metà alla prima e per metà alla seconda categoria, puoi sempre acquistare ciò che più ti ispira nella loro pescheria online e provare a replicare a casa tua nuovi sapori seguendo le ricette pubblicate puntualmente sui loro canali Social (Facebook e Instagram).

Photo Credits: Itty.Fish

