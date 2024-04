La civica “Progetta Casier” punta su Roberta Canal, candidata Sindaco di Casier

Sfiderà il Sindaco uscente, Renzo Carraretto, alle amministrative dell’8-9 giugno, la candidata sindaco Roberta Canal con la lista civica “Progetta Casier”.

Guarda il video su YouTube.

CASIER – “Mi chiamo Roberta Canal, ho due figli pre-adolescenti e con mio marito abitiamo a Casier dal 2004. Sono un avvocato, mi occupo principalmente di diritto penale, diritto carcerario e con il mio lavoro tutelo ed aiuto anche le persone in difficoltà”. Si presenta così, Roberta Canal, della lista civica “Progetta Casier”.



“Sono candidata Sindaco per la lista civica Progetta Casier. La lista civica Progetta Casier è nata da un paio di anni sulla spinta di un gruppo di cittadini che ha voglia di mettersi a disposizione della comunità. Siamo un gruppo eterogeneo con idee e culture diverse. Spaziamo dai giovani ai pensionati, da figure professionali qualificate quali dirigente di azienda, avvocati, architetti, esperienze di lavoro nel settore bancario, esperienze di volontariato e di supporto ai meno fortunati, ma accomunate dallo stesso spirito di servizio. C’è stata una intensa attività di raccolta delle richieste della Comunità, che poi sono le nostre, e le abbiamo tradotte nelle linee guida del nostro programma”.

Perché presentare una lista civica? Roberta Canal lo dice chiaramente: “Vogliamo stare fuori da schemi, ideologie ed imposizioni di partito, da idee imposte dall’alto ma dare spazio a quelle che sono le esigenze e le necessità delle persone che vivono il nostro Comune. Il nostro è un gruppo aperto che collabora e condivide idee per un progetto vicino alle esigenze delle persone e del territorio, avendo sempre presente le nostre radici”.



“Quello che ci sta a cuore – continua – è LA PERSONA, quindi maggiore attenzione ed inclusività alle nuove generazioni, alle famiglie, agli anziani. Chi abita il nostro territorio deve potersi sentire sostenuto, potersi identificare, vivere in un luogo piacevole, non lasciato solo a se stesso ma appartenente ad una Comunità.

Attenzione quindi allo sviluppo come individuo, ma anche attenzione allo sviluppo culturale, al senso civico ed al rispetto e potenziamento dell’ambiente in cui viviamo”.

IL TERRITORIO da salvaguardare nel suo attuale equilibrio abitativo, agricolo e produttivo è un altro tema importante sottolinea Roberta Canal. “Abbiamo un patrimonio unico: il fiume Sile. È un ambiente fondamentale da preservare per poterlo promuovere come risorsa attrattiva sia per il turismo del tempo libero sia per eventi culturali e di aggregazione collettiva e sociale. Vogliamo evitare speculazioni edilizie a danno del territorio e quindi un consumo eccessivo del suolo con l’aumento delle costruzioni e del conseguente aumento del flusso delle persone e della mobilità che ne deriva”.



“Un ultimo aspetto al quale puntiamo in modo particolare è garantire LA SICUREZZA. Sentiamo la necessità di aumentare e potenziare la collaborazione tra i cittadini, l’Amministrazione e le Forze dell’Ordine con un controllo sia diretto che indiretto del territorio anche con comitati di quartiere” conclude Roberta Canal.



Poi la chiosa: “Mi onoro quindi propormi come candidato Sindaco della lista Progetta Casier, lista impegnata ad affrontare e risolvere le esigenze e le aspettative della comunità. Siamo entusiasti di poter dare il nostro contributo per arrivare ad avere una Amministrazione vicina, interessata ed inclusiva per la Comunità di Casier”.