La casa per vivere, studiare, lavorare, fare turismo: un fulcro di opportunità e prospettive

MOGLIANO VENETO (TV). Domani 29 novembre 2023, dalle ore 18:00 alle ore 20:00, presso il Centro Sociale in Piazza Donatori di Sangue 1 a Mogliano Veneto, si terrà un convegno dedicato al ruolo cruciale che la casa svolge nella vita quotidiana delle persone. L’evento, intitolato “La Casa per vivere, studiare, lavorare, fare turismo: nuove prospettive e nuove opportunità”, vedrà la partecipazione di eminenti relatori del settore immobiliare e istituzionale.

Il convegno si propone di affrontare tematiche cruciali del settore immobiliare, offrendo nuovi punti di vista e soluzioni innovative per anticipare le sfide del futuro. Le discussioni si concentreranno su argomenti quali l’agevolazione dell’acquisto della prima casa per le fasce di età più giovani, il sostegno al settore immobiliare turistico, l’efficientamento energetico e la messa in sicurezza delle abitazioni.

L’apertura dei lavori sarà affidata al Sindaco di Mogliano Veneto, Davide Bortolato, seguito dagli interventi di esperti del settore:

· Andrea Napoli, CEO & Founder di Locare srl

· Carlo Giordano, Board Member di immobiliare.it

· Marco Celani, CEO di Italianway spa e Presidente AIGAB

· Giovanni Bardanzellu, Presidente di Federproprietà e ARPE

· Alessandro Simonetto, Vice Presidente FIMAA Nazionale e Presidente FIMAA Venezia e Rovigo

La Prof.ssa Chiara Di Giusto, Vice Coordinatore Veneto “Noi Moderati”, moderatrice dell’evento, sottolinea l’importanza della casa come fulcro delle attività umane, dalla formazione accademica al turismo, passando per la sicurezza sul lavoro.

Il convegno promette di aprire nuove prospettive e stimolare il dibattito su questioni fondamentali nel contesto immobiliare.

Un evento da non perdere per coloro che sono interessati a comprendere meglio il ruolo cruciale della casa in tutte le sue destinazioni d’uso.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare [email protected] o chiamare il numero 335 639 6891.