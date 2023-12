La carica dei 101 talenti

ROMA – Il talento non conosce confini e Villa Nazareth si pone come un faro di opportunità per 101 giovani talentuosi. Questo collegio universitario di merito si distingue per la sua missione di ospitare, a titolo gratuito in residenza, ragazze e ragazzi provenienti da famiglie con disagi economici e per offrire loro un’istruzione universitaria di qualità. A Villa Nazareth l’ammissione avviene per concorso e i vincitori possono trovare in questo ambiente l’opportunità di sviluppare i propri talenti e metterli al servizio degli altri.

Guarda il video su YouTube.

Villa Nazareth, presieduta dall’ Arcivescovo Mons. Claudio Celli, si trova a Roma in un contesto suggestivo ed è molto più di una semplice istituzione educativa. È un luogo dove la diversità è celebrata e dove il talento individuale è coltivato affinché i giovani possano frequentare discipline universitarie romane come la medicina, la storia, l’economia, l’ingegneria, ma anche la danza e la musica. Gli studenti hanno qui l’opportunità di arricchire il proprio curriculum in modo unico, preparandosi a diventare professionisti altamente qualificati. Il collegio si impegna a fornire un ambiente che favorisca la crescita personale e accademica anche attraverso programmi innovativi e mentorship personalizzate affinché ogni giovane talento possa raggiungere il massimo del suo potenziale ed è notevole il fatto che la stragrande maggioranza degli studenti si laurei con lode.

Ciò che contraddistingue questo collegio di merito è anche il suo impegno per l’inclusività accogliendo ragazze e ragazzi senza distinzioni di etnia o religione, aprendo le porte anche ai figli di persone immigrate e appartenenti a diverse fedi, tra cui quella islamica, indù, mussulmana. Questa diversità non è solo celebrata, ma è parte integrante dell’identità della comunità di Villa Nazareth.

Villa Nazareth si erge come un esempio luminoso di come l’istruzione universitaria possa essere un veicolo di cambiamento positivo nella società. Giovani talenti che non solo eccellono nelle loro discipline, ma sono anche capaci di costruire ponti tra diverse culture e religioni e fare del bene agli altri perché è questo essere leader nel mondo.

www.villanazareth.org