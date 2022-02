La buona sanità del Veneto

Sono ancora qui dentro, ormai passato in medicina, in quanto non più infetto.

Stando qui dentro sento la notte i malati che si lamentano ma la speranza è sempre viva in tutti.

Questa mattina è venuto a trovarmi il dottor Tavernese, mi ha fatto piacere, si è stabilito tra noi un rapporto basato su fiducia, rispetto e riconoscimento del suo sapere.

Qui lo staff medico si fa in quattro per i pazienti con capacità e sensibilità, li ringrazio.

Ma non solo medici, anche infermieri, OSS e ausiliari non si risparmiano vista anche la cronica carenza di personale.

Magari la sanità fosse così in tutta Italia.