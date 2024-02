TQ Braille™: il QR Code per le persone non vedenti e ipovedenti

Il QR Code per le persone non vedenti e ipovedenti, presentato in occasione della Giornata Nazionale del Braille e già patrocinato dall’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (UICI)

TORINO – In occasione della Giornata Nazionale del Braille (21 febbraio), Arti Grafiche Parini, azienda con oltre sessant’anni di esperienza nel settore della stampa, ha presentato un progetto innovativo: TQ Braille™. Questa iniziativa, sviluppata con il patrocinio dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (UICI), sezione territoriale di Torino, mira a migliorare l’accesso alle informazioni sui prodotti per le persone non vedenti e ipovedenti.

TQ Braille™ si presenta come una cornice punzonata con la parola QR in caratteri Braille, che circonda un QR code collegato a una pagina web contenente tutte le informazioni relative al prodotto. Queste informazioni possono essere lette o ascoltate attraverso screen reader come VoiceOver di iOS e Talk Back di Android. Tale metodo permette un accesso rapido e intuitivo a informazioni essenziali come le dichiarazioni nutrizionali, le istruzioni d’uso e le direttive per lo smaltimento del prodotto.

Ciò che rende TQ Braille™ particolarmente versatile è la sua capacità di essere applicato su diverse aree della confezione, con dimensioni e su diversi tipi di materiale da imballaggio. Questo garantisce una soluzione inclusiva che può essere adattata a prodotti di qualsiasi settore merceologico, mantenendo un costo trascurabile.

L’obiettivo di TQ Braille™ è quello di rinnovare il ruolo del packaging come ponte tra consumatore e produttore, promuovendo un consumo più sostenibile e inclusivo. Rispondendo alle esigenze specifiche dei consumatori non vedenti e ipovedenti, il progetto si allinea al diritto universale di ogni consumatore di comprendere, valutare e utilizzare un prodotto.

Il progetto ha già suscitato un forte interesse nel mondo produttivo, con le prime aziende ad adottare TQ Braille™ nei loro packaging. Costadoro Spa, Candioli Srl e Caseificio Pugliese F.lli Radicci Spa sono tra le prime collaboratrici di questo innovativo progetto. Queste partnership saranno presentate in occasione di Horeca Expoforum, che si terrà a Torino dal 17 al 19 marzo, dove Arti Grafiche Parini avrà uno stand nell’ambito di Exclusive Brands Torino.

Alberto Parini, CEO & Founder di Arti Grafiche Parini, sottolinea l’importanza di TQ Braille™ nel dare una soluzione concreta a un problema reale che affligge milioni di persone in Italia e nel mondo. L’azienda è impegnata nel soddisfare le esigenze dei clienti e nel rendere il proprio lavoro una risposta ai bisogni della comunità. Parini sottolinea l’ambiziosa sfida del progetto, sia in termini di investimenti che di risorse interne, ma si mostra fiducioso che l’impegno profuso farà la differenza, soprattutto in questo momento di lancio.

Il presidente UICI di Torino, Gianni Laiolo, insieme al responsabile del comitato informatico Alessio Lenzi, esprimono apprezzamento per l’iniziativa di Arti Grafiche Parini. Sottolineano come la tecnologia, se utilizzata saggiamente, possa avere un impatto estremamente positivo sulla vita delle persone con disabilità visiva. Grazie a TQ Braille™, l’accesso alle informazioni sui prodotti diventerà più semplice per chi non vede o ha gravi minorazioni visive, contribuendo così alla piena inclusione di tutti i consumatori.