L’ impatto delle tecnologie digitali: dai processi amministrativi all’intrattenimento

Le tecnologie digitali hanno avuto un importante impatto nei più disparati settori in questi ultimi anni. Praticamente quasi tutti sono stati influenzati dall’avvento di questi nuovi strumenti, dall’amministrazione all’istruzione, dello sport all’intrattenimento. Approfondiamo come sono cambiate nello specifico, a seguito dell’introduzione di questi sistemi informatici strettamente connessi con il web.



Amministrazioni digitalmente avanzate

Le tecnologie digitali hanno consentito di automatizzare i processi amministrativi. Da una parte è stata incrementata l’efficienza, da sempre il tallone d’Achille del settore. Dall’altra, l’adozione di strumenti informatici ha permesso di ridurre l’errore umano. Un classico esempio è la gestione elettronica dei documenti, nota con l’acronimo di GED, notevolmente semplificata. L’introduzione di soluzioni digitali nel pubblico, inoltre, ha reso più facile beneficiare di alcuni servizi da parte dei cittadini, soprattutto grazie all’online, consentendo di scaricare comodamente certificati ufficiali in remoto, senza essere costretti a recarsi di persona negli uffici.



Istruzione e tecnologia dell’informazione

L’evento pandemico degli ultimi anni ha senz’altro dato una spinta significativa all’adozione delle tecnologie digitali in scuole ed università, anche se già da qualche anno si stavano facendo largo i sistemi di apprendimento online. Al giorno d’oggi gli studenti possono accedere con facilità a corsi sul web, grazie all’utilizzo di avanzate piattaforme di e-learning. È sufficiente un computer o un altro dispositivo connesso alla rete, per usufruire di una grandissima varietà di contenuti. Non soltanto la tecnologia dell’informazione a vantaggio degli studenti ma è sempre più usata anche per la formazione professionale e aziendale, permettendo una riduzione dei costi, con l’ulteriore beneficio per il singolo utente, in qualsiasi luogo si trovi, di usufruire di una sorta di apprendimento personalizzato. Senza dimenticare le conferenze in streaming, sempre più popolari, grazie a cui ricercatori e professionisti possono confrontarsi in tempo reale ovunque si trovino, riducendo drasticamente le barriere geografiche.



Sport dal vivo e online

Le tecnologie digitalizzate hanno avuto un notevole impatto anche sugli atleti, consentendo di godere di accurate analisi delle prestazioni sportive. È sufficiente guardare una partita di calcio o di pallavolo, per osservare allenatori con in mano un tablet ed altri devices, usati per analizzare in live, i dati su forma fisica e tattiche. Questo settore è strettamente collegato alle scommesse sportive online che sono esplose letteralmente negli ultimi anni sia su app che su siti web. Questi servizi consentono di giocare da casa ed ovunque ci sia una connessione internet, su una miriade di sport, dal calcio al basket. In più grazie alle sofisticate tecnologie implementate dai siti web di settore, si possono perfino seguire le gare in diretta streaming, offrendo statistiche aggiornate sugli incontri e risultati in tempo reale, per un livello di esperienza personalizzata e sempre più coinvolgente.



Intrattenimento web-oriented

Lo streaming di contenuti ha raggiunto una grandissima popolarità, rivoluzionando completamente il comparto dell’intrattenimento. Qualsiasi utente abbonato ad uno dei tanti provider presenti sul mercato, può accedere ovunque e da qualsiasi dispositivo, a film, serie TV, documentari, musica e tanto altro, semplicemente collegandosi online. L’innovazione digitale ha contribuito inoltre alla diffusione dei social media, permettendo agli iscritti di condividere esperienze, foto e video, anche in diretta web. Una cosa impensabile soltanto qualche decennio fa.