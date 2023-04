Khaima Khaoua, la Tenda di fraternità

Nel perfetto attimo del taglio del nastro dello spazio immersivo e interattivo sulla figura di San Charles de Foucauld: Khaima Khaoua, termini arabi che significano Tenda di fraternità, inaugurato ieri domenica 16 aprile presso la fraternità principale Jesus Caritas a Castelfranco Veneto in occasione del cinquantesimo di fondazione delle Discepole del Vangelo accade che il sole sfiancando la resistenza delle nuvole irradia la chiesa in modo repentino e sorprendente rallegrando una giornata uggiosa.

Visitando il percorso espositivo ho la fortuna di incontrare personalmente il Vescovo di Treviso Michele Tomasi e lo metto al corrente con un conciliabolo veloce della piacevole circostanza ottenendo un sorriso e questa sincera esclamazione: “ Ma allora il Signore ci vuole veramente bene! “

Precisiamo che Sua Eccellenza non poteva aver visto l’apparire del sole in quanto l’inaugurazione con il taglio del nastro avveniva al primo piano della struttura che si snoda in un percorso studiato da Alessandro Fraccaro e Antonio Calenda (Otium) e dall’architetto Steno Sbrisa che ne hanno curato l’allestimento in maniera forbita e gradevole nei contenuti culturali.

La vicenda di frère Charles rappresenta il leitmotiv di tutto e il suo rappresentarsi come fratello universale invita dolcente a lasciarsi condurre da lui in questa scalinata umile e profonda, per scoprire un luogo semplice e aperto a chi ricerca il Signore attraverso gli uomini.

La Tenda che si palesa come la casa che accoglie e cerca di dare conforto, ma vieppiù di coinvolgere personalmente tutti coloro che desiderano avere un esperienza di vicinanza profonda con Dio, che passa attraverso la semplicità dettata da spazi e persone attente all’ascolto.

Khaima Khaoua – Tenda di Fraternità – Uno spazio immersivo e interattivo sull’esperienza di Charles de Foucauld

Per iinformazioni e prenotazioni di persone singole e piccoli gruppi (durata del percorso: 60-90 minuti) chiamare o inviare messaggio a +39 351 0278692

Discepole del Vangelo – Fraternità Jesus Caritas via Poisolo 34/B – Castelfranco Veneto (TV) www.discepoledelvangelo.it

