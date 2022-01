Jesolo. Zoggia: “Litoranea veneta patrimonio unesco, pronti ad aiutare”

Il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia, interviene in relazione alla proposta dell’assessore alla Mobilità del Comune di Venezia Renato Boraso di candidare la Litoranea Veneta quale patrimonio dell’UNESCO

“Accolgo con grande favore l’idea avanzata dall’assessore Boraso – dichiara il sindaco della Città di Jesolo, Valerio Zoggia –. I territori che questo percorso attraversa sono meravigliosi e vanno tutelati, come il resto della Laguna, tra cui il tratto Nord che lambisce Jesolo e che gode già di questo ambito riconoscimento. Siamo impegnati da tempo a difendere, valorizzare e far conoscere ai milioni di turisti che ogni anno arrivano nella nostra città queste aree, perché la costa veneta non vanta solo bellissime spiagge e servizi di primo livello ma anche un entroterra da cartolina. Siamo dunque disponibili a fornire tutto il supporto necessario affinché questa bellissima idea possa trasformarsi in qualcosa di concreto”.