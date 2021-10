Jesolo: una comunicazione efficace per un’estate di successi

Dallo spot in tv alla promozione sul web, ecco come la City Beach si è fatta (ri)conoscere durante l’estate.

Con l’arrivo dell’autunno, Jesolo si prepara per i prossimi importanti appuntamenti di grande richiamo: i Campionati del Mondo di Kickboxing WAKO, il ritorno dei tradizionali eventi autunnali e il Natale. La City Beach non si ferma, anche forte dei risultati di quest’estate. L’analisi trasversale sui dati di occupazione camere, gestione utenti e visite al portale Jesolo.it ha tracciato infatti un quadro decisamente positivo della stagione estiva.

Già lo scorso mese Federalberghi Veneto aveva presentato i dati di H-Benchmark, che raccoglieva l’analisi quali-quantitativa sull’occupazione alberghiera lungo la costa veneta. I numeri hanno dimostrato che, nonostante un inizio incerto a maggio, l’estate è andata complessivamente bene, ottenendo persino una piccola crescita percentuale rispetto al 2019.

L’Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica (IAT) di Jesolo a sua volta ha fornito assistenza e servizi ad un gran numero di visitatori. Nel mese di giugno sono stati registrati infatti 983 accessi presso l’Info point, cui va aggiunta la gestione di 1.059 richieste in back office. Ad agosto questi numeri sono cresciuti, e lo IAT ha accolto quasi 1.600 persone negli spazi di piazza Brescia, gestendo inoltre 1.583 contatti tra mail e telefono.

Jesolo.it e sistema DMS

Per quanto riguarda le visite al portale turistico ufficiale della località, tra giugno e agosto si sono connessi circa 245 mila utenti: il 90,48% connesso

dall’Italia, seguito dalla Germania (3,58%), dall’Austria (2,75%), dalla Svizzera (1,31%), dagli Stati Uniti (0,51%) e dall’Ungheria (0,33%).

Sul sito Jesolo.it è poi possibile prenotare in pochi click la propria vacanza, scegliendo tra 205 strutture ricettive e 48 esperienze da vivere sul territorio.

L’avvio nel mese di giugno della campagna nazionale “Jesolo. Rigorosamente dal vivo” ha poi suscitato la curiosità degli utenti rispetto alla destinazione turistica, motivandoli ad atterrare sul portale. Si è registrato infatti un incremento del 390% rispetto al traffico diretto medio.

Nel mese di giugno è stato lanciato nelle regioni del nord Italia lo spot televisivo della campagna, cui sono seguite ulteriori attività promozionali sul web. I risultati da registrare sono tre: una crescita del traffico al portale Jesolo.it, un incremento della fanbase su Facebook (da maggio a luglio ben +466%) e un aumento dei follower su Instagram (+9%).

La collaborazione con influencer e personaggi dello spettacolo, come Manuela Arcuri e Maddalena Corvaglia, ha permesso poi di diffondere un’immagine glam di Jesolo. Una città che è in grado di offrire moltissimo oltre al mare: eventi, intrattenimento, nightlife, enogastronomia di qualità e sport outdoor blue e green da praticare all’aria aperta.

“Dopo aver affrontato e fronteggiato con tutti i mezzi l’apice dell’emergenza sanitaria, Jesolo aveva l’obbligo di investire per rilanciare se stessa e le sue attività guardando al futuro – dichiara il sindaco della Città di Jesolo, Valerio Zoggia. Lo abbiamo fatto ampliando gli orizzonti, raccontando ai nostri potenziali ospiti quello che siamo e che vogliamo diventare. Il progetto di comunicazione massiccia messo in campo porterà sicuramente i suoi frutti, e i primi li abbiamo già raccolti come dimostrano i dati su arrivi e presenze dell’estate che ci siamo da poco lasciati alle spalle. La strada individuata è dunque quella giusta, ora dobbiamo continuare a percorrerla insieme ai partner forti su cui la città può contare, promuovendo un’offerta di vacanza

capace di soddisfare esigenze diverse di un pubblico eterogeneo. Continuiamo a guardare lontano“.