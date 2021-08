Jesolo Turismo diventa “Premium Sponsor” del Venezia Calcio

A SUGGELLARE L’ACCORDO, LA PARTITA AMICHEVOLE ALLO STADIO PICCHI CON LA PRESENTAZIONE DELLA SQUADRA IL PROSSIMO 12 AGOSTO

Jesolo Turismo sarà per la prossima stagione calcistica 2021/2022 di serie A un Premium Sponsor del Venezia Calcio. Questa qualifica permetterà di avere alta visibilità non solo per la Società ma per l’intera Città, dal momento che la vera opportunità di questa partnership è poter legare il nome di Jesolo a quello di Venezia e far conoscere la località come spiaggia di riferimento.

L’accordo è stato presentato oggi allo stabilimento Oro Beach, gestito da Jesolo Turismo, alla presenza del sindaco Valerio Zoggia, delle autorità locali, oltre ai rappresentanti del Venezia F.C., Gianluca Santaniello (executive manager) e il capitano Marco Modolo.

La serie A a livello mondiale conta 376.700.000 spettatori, con maggior concentrazione in Europa (95.200.00), America del Nord (21.300.000) e Asia (170.300.000). Una visibilità a livello mondiale per la località, in considerazione della riconoscibilità e attrattiva che Venezia ha in questi Paesi.

“Per Jesolo questo accordo significa consolidare il rapporto che già esiste con la città di Venezia e confermarci come suo punto di riferimento sul litorale veneto – ha dichiarato il sindaco della città di Jesolo, Valerio Zoggia –. Il Venezia F.C. è un eccezionale portabandiera del comune lagunare nell’ambito dello sport e questo rende ancora più significativa la scelta fatta dalla nostra città nel diventare partner del club attraverso Jesolo Turismo Spa. Il nome di Jesolo accompagnerà il Venezia che si ripresa con tenacia il posto che merita tra le grandi squadre della Serie A”.

“Promuovere la nostra città attraverso un veicolo come lo sport – ha commentato il presidente di Jesolo Turismo, Alessio Bacchin – e, in particolare, attraverso uno degli sport più amati e seguiti al mondo, è la modalità più vicina allo spirito di Jesolo Turismo che, oltre alla gestione delle proprie attività, ha come obiettivo precipuo quello di promuovere la città di Jesolo e tutto il suo territorio. Siamo onorati di poter ospitare la squadra del Venezia Calcio, che quest’anno tornerà a calcare i campi in serie A”.

Nel recente passato, il nome di Jesolo Turismo è stato legato al mondo del volley, del basket e dell’atletica, sempre a grandissimi livelli. Le 38 partite di campionato saranno trasmesse in Italia su Dazn e a livello globale su piattaforme come Paramount+ e CBS; quelle di coppa sulla RAI, oltre che sulle piattaforme internazionali. Sui social la pagina @veneziafc è una tra le più seguite e interattive: 83.500 follower su Instagram e 62.500 su Facebook. Su Twitter Venezia FC ha due account, uno italiano con 18.500 follower e uno inglese, con 10.500 follower. Qualche dato anche sulla Serie A Promotion: 6.500.000 visualizzazioni su Instagram e Twitter, con 400.000 interazioni.

“Abbiamo accolto con grande soddisfazione la proposta di Jesolo di una partnership – ha aggiunto Gianluca Santaniello, executive manager Venezia F.C. – e siamo fieri e onorati di potere svolgere un ruolo di promozione del territorio”. Santaniello ha comunicato che giovedì sarà presentata ufficialmente anche la rosa del Venezia femminile.

Presente, per la regione del Veneto, l’assessore Francesco Calzavara: “Vedo con estremo piacere questa sinergia. Spero che questa opportunità possa essere implementata”.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dai due soci di Jesolo Turismo Spa, ovvero Associazione Jesolana Albergatori e Confcommercio.

La partita amichevole con la squadra della nostra città, l’Acd Jesolo, si svolgerà giovedì 12 agosto, allo Stadio Picchi, dopo la presentazione ufficiale della squadra del Venezia Calcio. Il tutto avrà inizio alle ore 18.30.

I TERMINI DELL’ACCORDO

SPAZI:

Logo/spot JESOLO TURISMO su cartellonistica elettronica LED allo Stadio Penzo o altro stadio dove si svolgeranno le partite casalinghe.

Inserimento logo nel backled interviste.

News sito e post social di presentazione partnership.

Logo-link permanente sul sito ufficiale del Venezia FC nella sezione sponsor.

Esposizione di n° 2 cartelli al Centro Sportivo Taliercio.

BENEFIT:

Qualifica di “PREMIUM SPONSOR” del Venezia FC.

Diritto di affiancamento del logo Venezia FC al proprio logo con dicitura “PREMIUM SPONSOR”.

N° 8 maglie gara.

Partecipazione a tutti gli eventi ufficiali organizzati dal Venezia FC.

Fornitura di materiale fotografico per uso commerciale.

Attività di supporto per ufficio stampa.

Presentazione della prima squadra della stagione sportiva 2021/2022 a Jesolo.

Organizzazione di un’amichevole a Jesolo presso lo Stadio Picchi.

Presenza di N° 3 giocatori ad un evento promosso ed organizzato dalla città di Jesolo.