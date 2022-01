Jesolo. Riapre l’ufficio IAT in piazza Brescia

Ha riaperto oggi a Jesolo la sede dell’ufficio di informazione e accoglienza turistica (IAT) in Piazza Brescia, 13.

La scorsa settimana l’autorità giudiziaria ha infatti disposto il dissequestro di alcuni locali della Casa del Turismo, in seguito all’accoglimento dell’istanza presentata dall’amministrazione comunale.

Il team dello IAT è pronto quindi ad accogliere nuovamente visitatori e operatori del territorio, fornendo servizi di informazione e assistenza a 360°. Da oggi saranno infatti ripristinate tutte le importanti funzioni dedicate ai turisti: prenotazione delle strutture ricettive per il proprio soggiorno; vendita dei biglietti per il trasporto pubblico locale e dei ticket per i traghetti; distribuzione materiale informativo legato a Jesolo e al suo territorio; vendita di gadget, merchandising e prodotti tipici, ma anche la possibilità di acquistare escursioni turistiche. L’Info Point è aperto tutti i giorni dalle ore 8.30 alle ore 18.30 ed è disponibile telefonicamente al numero 0421 370601 o via posta elettronica all’indirizzo [email protected]