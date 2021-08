Jesolo. Pronti a partire i lavori della mensa alla scuola Rodari

Approvato il progetto definitivo-esecutivo che doterà la scuola primaria di via Antiche Mura di ampi locali per il servizio di mensa a servizio degli alunni che fruiscono del tempo pieno. I lavori, per un valore di circa 180 mila euro sono previsti per il mese di settembre.

Dopo la palestra alla scuola Rodari arrivano anche nuovi spazi per la mensa scolastica. L’amministrazione ha dato via libera al progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione di una struttura di oltre 295 metri quadri che ospiterà i nuovi locali della mensa per un importo di circa 180 mila euro, aumentando la capienza complessiva per ridurre i disagi che oggi costringono a suddividere il servizio su due turni.

I locali sorgeranno sul cortile posteriore della scuola che si affaccia su via Anita Garibaldi con la posa in opera di una struttura di quasi 300 metri quadri. I lavori, previsti per il mese di settembre e che richiederanno circa due mesi per essere completati comprendono la realizzazione di una platea di fondazione su cui saranno assemblati moduli prefabbricati appositamente realizzati. Gli spazi saranno completi di impianto idrico-sanitario, elettrico, di illuminazione e sarà dotata di servizi igienici e altre aree riservate alla distribuzione dei pasti.

“La nuova mensa è un altro elemento importante che qualifica l’offerta formativa della scuola Rodari che vede oggi un elevato numero di alunni frequentanti e sta registrando un aumento delle richieste di iscrizione al tempo pieno Questi aspetti molto positivi hanno fatto emergere la necessità di adeguare gli spazi mensa, oggi non sufficienti e che costringono ad organizzare i pranzi su due turni – dichiara il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Roberto Rugolotto –. La creazione di maggiori spazi, permetterà quindi di ridurre i disagi e recuperare alcune aule, oggi utilizzate come refettorio, permettendo il rientro nel plesso di una classe che quest’anno è stata ospitata nella vicina scuola Marco Polo. Questo intervento assieme ai molti effettuati nei plessi scolastici del territorio negli ultimi anni, ha l’obiettivo di migliorare la vivibilità degli spazi scolastici da parte dei nostri giovani”.