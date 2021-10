Jesolo. Prevenzione del tumore al seno, torna “Evento Rosa”

L’amministrazione promuove anche quest’anno l’appuntamento dedicato alla sensibilizzazione sulla prevenzione del cancro alla mammella organizzato dall’associazione Donna 2000 Forza Rosa

Jesolo si tinge di rosa. L’amministrazione comunale promuove anche quest’anno “Evento Rosa”, l’importante appuntamento dall’associazione Donna 2000 Forza Rosa per la sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore alla mammella. Il progetto prevede un convegno, che si svolgerà martedì 19 ottobre alle ore 16.00 nella Sala Consiglio del Comune di Jesolo, ma anche un momento di socialità e attività fisica lungo il fiume Sile.

Il convegno si svolge a ottobre in quanto mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Il convegno sarà aperto dai saluti del sindaco della Città di Jesolo, Valerio Zoggia, e dal direttore generale dell’Ulss4 Veneto Orientale, Mauro Filippi. Il dibattito sarà poi condotto dagli interventi di Daniele Bernardi, direttore del reparto di Oncologia, di Nicola Bragato, direttore di Chirurgia e Senologia, accompagnato dal team di professionisti di Senologia, del medico nutrizionista Marta Romanelli, di Loredano Milani, coordinatore scientifico del gruppo Donna 2000 Forza Rosa, delle psicologhe Roberta Giomo e Camilla Bison, e della presidente dell’associazione Donna 2000 Forza Rosa Silvana Cancian. L’evento sarà l’occasione per diffondere informazioni fondamentali sul tema della prevenzione e dello screening, ma anche per illustrare a chi si trova di fronte a questo spettro quali sono i passi da compiere e le modalità migliori per affrontare l’ostacolo e superarlo. Un momento, dunque, di divulgazione ma anche un’occasione per gettare un raggio di luce e di speranza nella vita di chi lotta giorno dopo giorno contro questo male.

L’ingresso sarà possibile solo su prenotazione, fino a esaurimento posti. Per prenotare è necessario inviare un’email a [email protected], indicando nome e cognome, città di residenza e numero di telefono. L’accesso è consentito ai soli possessori di certificazione verde (Green Pass).

Nei giorni 23 e 24 ottobre, in occasione di “Autunno in Festa”, presso il pontile lungo il fiume Sile si effettueranno delle dimostrazioni pratiche con canoa polinesiana OC6 per la riabilitazione psico-fisica. La canoa polinesiana non è solo un simbolo di libertà ma viene utilizzata nella riabilitazione delle donne guarite, il ritorno allo sport segna per loro la rinascita e un graduale ritorno alla normalità.

“L’amministrazione di Jesolo è da sempre impegnata su più fronti a promuovere la prevenzione dei tumori e, più in generale, delle buone pratiche che aiutano a vivere in buona salute – dichiara il sindaco della Città di Jesolo, Valerio Zoggia -. Gli appuntamenti organizzati dall’associazione Donna 2000 Forza Rosa si sono rivelati ogni anno dei momenti fondamentali per sensibilizzare le persone attraverso i racconti di chi ha dovuto affrontate questo ostacolo, ma anche sollecitare ad aderire agli screening e guardare al futuro con ottimismo. Per questo li sosteniamo e vi partecipiamo con convinzione”.