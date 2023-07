Jesolo, Morgan chiude il “Festival Aqua – La filosofia del mare”

La prima edizione del Festival “Aqua – La filosofia del mare” chiude sabato 8 e domenica 9 luglio con il recupero di due degli eventi più attesi, quelli che vedranno protagonisti Umberto Galimberti e Morgan.

Jesolo – Sabato 8 luglio (ore 20.45 – Parco Pegaso) il filosofo Umberto Galimberti mette in connessione L’uomo e la natura: addentrarsi nella psiche umana, per capire pensieri, comportamenti, emozioni e il rapporto con natura-ambiente che lo circonda. Perché le sorti dell’uomo non sono nelle sue mani, ma custodite nel segreto inaccessibile di una natura che Goethe descrive come una folle danzatrice che perde gli uomini che le sono aggrappati senza fedeltà e senza memoria.

Domenica 9 luglio (ore 20.45 – arenile di piazza Brescia), Morgan, con la lezione-concerto Canzoni del mare e del sole, creata per il Festival “Aqua”, ripercorre al pianoforte, tra note e racconto, canzoni inarrivabili e pietre miliari della storia della musica che hanno eletto a protagonisti il mare e il sole. Musica e storia, accompagnato dall’inseparabile pianoforte, Morgan ripercorre con la sua verve istrionica canzoni inarrivabili e pietre miliari che hanno eletto a protagonisti il mare e il sole, in una lezione-concerto creata appositamente per il Festival Aqua. Innestando affascinanti evocazioni e rimandi, Morgan ricrea il pathos della più emblematica arte musicale mettendo in connessione poesia e canto, suoni, profumi e colori. Ingresso libero.

Per quanto riguarda Umberto Galimberti e il suo “L’uomo e la natura” in programma sabato 8 luglio al Parco Pegaso alle 20.45, rimangono validi i biglietti già acquistati in prevendita per le date precedenti, poi rinviate. Sui circuiti Ticketsm e Ticketone è possibile acquistare i biglietti per i posti rimanenti fino ad esaurimento disponibilità: Chi invece non potrà partecipare, avrà diritto al rimborso secondo le seguenti modalità: è possibile richiedere il rimborso fino a martedì 4 luglio seguendo la procedura indicata via mail da TIcketSms; per maggiori info https://www.ticketsms.it/support/form. In caso di maltempo gli eventi verranno spostati in un luogo al coperto.

Il Festival “Aqua – La filosofia del mare” è organizzato da Suonica e Associazione Futuro delle Idee con il Comune di Jesolo e la collaborazione del Consorzio di Imprese Turistiche JesoloVenice. Questa prima edizione è stata premiata da un’ottima risposta da parte del pubblico, che ha apprezzato l’originalità della proposta e la formula degli incontri all’alba e al tramonto sulla spiaggia, e il connubio di poesia, musica, parole, pensiero con grandi interpreti della cultura contemporanea, per mettere in connessione la sfera emotiva con la natura che ci circonda, attraverso il fil rouge dell’acqua, trait d’union tra gli eventi.