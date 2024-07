Jesolo Libri 2024: Parole e Idee

Autrici e autori più letti dell’estate animeranno Piazza Milano con il nuovo format estivo: Parole e Idee

JESOLO (VE) – Dal 24 al 27 luglio 2024, Piazza Milano di Jesolo ospiterà Jesolo Libri, un evento che riunirà alcune delle autrici e degli autori più amati dell’estate. Il nuovo format, intitolato Parole e Idee, prevede quattro serate di incontri letterari gratuiti.

Jesolo Libri, organizzato dal Comune di Jesolo, è uno degli eventi culturali più attesi della città. Il sindaco Christofer De Zotti ha dichiarato: “Jesolo Libri è un appuntamento importante per rispondere alla crescente domanda culturale. Vogliamo affermarci come città di mare e questo evento può essere una chiave per tale trasformazione.”

Programma e ospiti

L’evento, coordinato dalla giornalista radiofonica Alessandra Tedesco, presenterà autori di rilievo come:

Stefano Nazzi (24 luglio): Famoso per il podcast “Indagini”, presenterà il suo libro “Canti di guerra”, ambientato nella Milano degli anni ’70. L’incontro sarà moderato dal giornalista Riccardo Poli.

Francesca Giannone (25 luglio): Autrice del bestseller "La portalettere", parlerà del suo nuovo romanzo "Domani, domani". Modererà Alessandra Tedesco.

Donato Carrisi (26 luglio): Maestro del thriller, presenterà "L'educazione delle farfalle". L'incontro sarà moderato da Alessandra Tedesco.

Cinquina del Premio Campiello 2024 (27 luglio): Gli autori finalisti Antonio Franchini, Federica Manzon, Michele Mari, Vanni Santoni ed Emanuele Trevi discuteranno dei loro lavori. Modererà la giornalista Maria Pia Zorzi.

L’evento è supportato dall’Associazione Jesolana Albergatori. Debora Gonella, Assessore alla Cultura, ha affermato: “Abbiamo trasformato Jesolo Libri in un vero festival letterario, invitando protagonisti dell’editoria italiana per offrire quattro serate all’insegna della cultura.”

Informazioni

Tutti gli incontri si terranno in Piazza Milano, con ingresso libero fino ad esaurimento posti. In caso di maltempo, gli eventi saranno spostati al Teatro Vivaldi (via del Bersagliere, 1).

Per maggiori informazioni, visitare il sito Comune di Jesolo – Cultura e Biblioteca.

Programma dettagliato