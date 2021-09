Jesolo. Le specie a rischio del Tropicarium Park. Rigenerazione in uova artificiali stampate in 3D

LE SPECIE A RISCHIO DEL TROPICARIUM PARK EVITERANNO L’ESTINZIONE RIGENERANDOSI DENTRO UOVA ARTIFICIALI STAMPATE IN 3D SUCCESSO PER IL PROGETTO “INGEN” CHE HA OTTENUTO IL PRIMO PULCINO NATO DA UOVO ARTIFICIALE, ORA IL PARCO ZOOLOGICO DI JESOLO, PARTNER DA UN ANNO DEL PROGETTO DI BASSANO DEL GRAPPA, PUNTA A SALVARE SPECIE ESTINTE COME LA SALAMANDRA AXOLOTL

“Lo abbiamo sognato, lo abbiamo appoggiato circa un anno fa, ci abbiamo creduto destinando una donazione e mettendogli a disposizione la nostra banca genetica: ora Eva è nata ed è una realtà, si tratta del primo pulcino al mondo nato da uovo artificiale”. Esultano come degli zii, la titolare del parco zoologico riconosciuto dal Ministero dell’Ambiente, Tropicarium Park, Monica Montellato, ed il direttore scientifico nonché medico veterinario della struttura di Jesolo che offre ricovero e cure a 400 esemplari nati in cattività di circa 100 specie esotiche, Diego Cattarossi, per il successo scientifico ottenuto dai dieci giovani ricercatori del progetto InGen, avviato circa un anno fa nei laboratori dell’istituto Alberto Parolini di Bassano del Grappa, realizzando un uovo artificiale con stampante 3D in grado di ospitare una schiusa.

“Eva è un pulcino di gallo domestico (Gallus gallus domesticus) nata il 22 agosto 2021 a Bassano dal progetto visionario di InGen” spiega Cattarossi “laboratorio di giovani menti capitanate da Filippo Giordano. L’idea alquanto ambiziosa è stata quella di brevettare una tecnica che permettesse la nascita in laboratorio di animali partendo dal primo giorno di incubazione. Il progetto di de-estinzione si pone come obiettivo la salvaguardia di animali a rischio estinzione e da ultimo la ri-nascita in laboratorio di specie già dichiarate estinte partendo da materiale biologico”. “Con questa nuova prospettiva” aggiunge Cattarossi “Tropicarium Park punterà ad offrire una concreta possibilità di sopravvivenza nel loro habitat a specie a forte rischio come l’Axolotl (Ambystoma mexicanum), salamandra messicana praticamente estinta in natura ma ancora visibile nel nostro parco zoologico”.

Il progetto C.G.A., acronimo per Capsula Germinale Artificiale, ha come obiettivo il completo sviluppo embrionale di specie ornitologiche e non solo, fino alla nascita degli esemplari. La capsula rimane in incubatrice per tutto il periodo di gestazione consentendo il continuo monitoraggio e documentazione delle diverse fasi da parte degli operatori. Eva è il primo pulcino al mondo nato da uovo artificiale stampato con la tecnologia 3D, ed è stato concepito per essere utilizzato in ricerche finalizzate alla de-estinzione, cioè al recupero e alla reintroduzione di specie estinte e a rischio recuperandone il Dna da banche genetiche come Tropicarium Park per impiantarlo nella cellula uovo di una specie filogeneticamente simile a quella da recuperare. “Questo progetto è stato realizzato da ragazzi classe 2002” sottolinea Cattarossi “sfatando il luogo comune che tutte le giovani brillanti menti italiane vadano all’estero. Bravi ragazzi, continuiamo insieme questo straordinario progetto di ricerca”.

“Sono orgogliosa di aver creduto fra i primi al successo del progetto Ingen” aggiunge la titolare Monica Montellato “con una donazione finalizzata alla creazione in Italia di un laboratorio di microbiologia e biologia molecolare attrezzato con tutto il necessario per intraprendere ricerche che riguardano metodologie e sviluppo nel campo della de-estinzione. In futuro prevediamo di supportare ancora economicamente il progetto e di poter fornire materiale genetico proveniente dalla nostra numerosa esposizione di animali esotici, in modo da collaudare la tecnica anche in specie diverse dal gallo domestico, arrivando a rigenerare anche specie estinte in natura”. Altri animali rari importanti presenti a Tropicarium Park di Jesolo sono: Pinguini (Spheniscus magellanicus), Boa arboricolo del Madagascar (Sanzinia madagascariensis), Scinco gigante delle Isola Salomon (Corucia zebrata), Varano senza orecchie (Lanthanotus borneensis), Pesce pietra (Synanceia verrucosa), Squalo limone (Negaprion brevirostris) e Squalo martello (gen. Sphyrnidae).