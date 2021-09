Jesolo. Isola pedonale serale, si continua fino al 19 settembre

L’amministrazione comunale ha disposto la proroga della Zona a Traffico Limitato, tutti i giorni dalle 19.00 alle 6.00

Una passeggiata che prosegue. L’amministrazione comunale ha deciso di prorogare il periodo in cui sarà in vigore la ZTL su via Bafile e i suoi prolungamenti che trasforma il Lido di Jesolo in una passeggiata all’aria aperta. La Zona a Traffico Limitato, scattata giovedì 10 giugno e prevista fino a domani, continuerà così fino a domenica 19 settembre. Come avvenuto finora, l’isola pedonale serale sarà in vigore tutti i giorni dalle ore 19.00 fino alle ore 6.00 del mattino successivo.

La decisione di prorogare il periodo della ZTL è strettamente legato all’analisi sull’andamento delle presenze di turisti in città, ancora molto elevato, e delle previsioni per i prossimi giorni da cui emerge che il trend proseguirà almeno fino alla metà di settembre.