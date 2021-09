Jesolo. Inizia la “Settimana del Mare in Volo”

Lunedì prendono avvio gli eventi dedicati al mare e alla passione per il volo organizzati dall’amministrazione comunale insieme all’Associazione Arma Aeronautica. Giovedì 9 alle ore 21.00 in piazza Marconi la conferenza stampa di presentazione della manifestazione

Lunedì si aprirà la “Settimana del mare in volo”, la manifestazione organizzata dal Comune di Jesolo con l’Associazione Arma Aeronautica (AAA), e grazie agli apporti gratuiti forniti dall’Aeronautica Militare,per suggellare un rapporto di amicizia che dura da tempo e che, nel corso degli anni, ha permesso a Jesolo di diventare punto di riferimento per il mondo del volo. Gli eventi sono dedicati al mare e alla passione per il volo ma attraverso di essi si festeggeranno i 10 anni dalla fondazione del “Nucleo dell’AAA” di Jesolo, i 60 anni dalla costituzione della Pattuglia Acrobatica Nazionale – Frecce Tricolori, i 65 anni dalla fondazione della “Sezione AAA” di Treviso, dalla quale il nucleo di Jesolo dipende, e i 100 anni dalla pubblicazione del libro “Il dominio dell’aria” del Generale Giulio Douhet.

Giovedì 9 alle ore 21.00 in piazza Marconi si terrà la conferenza stampa dell’intera manifestazione. Domenica 12 si terrà il raduno interregionale dell’Associazione Arma Aeronautica con la sfilata degli “Aviatori d’Italia” da piazza Trieste, da cui partiranno alle ore 14.30, fino a piazzetta Casa Bianca. Proprio qui, a seguire, si svolgerà la cerimonia di inaugurazione della scultura “Mare in volo” del maestro Fabio Ceolin su progetto dell’architetto Raffaella Vianello. La giornata si concluderà con l’evento “Mare in volo… musica e luci” durante il quale saranno accese le luci della scultura e si terrà uno spettacolo della fanfara dell’Aeronautica Militare e di danza classica e moderna.

Da lunedì 6 a domenica 12, l’evento “Mare in volo… con gli aviatori” porterà in piazzetta Casa Bianca saranno presenti un simulatore di volo, un velivolo, un gazebo dell’Aeronautica Militare e un maxischermo con filmati a tema aeronautico. Nelle stesse giornate, attraverso l’evento “Mare in volo… con lo shopping”, vetrine di via Bafile saranno allestite a tema “Mare in volo”.